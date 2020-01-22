Суд в США отклонил претензии группы пассажиров к "Аэрофлоту"

НЬЮ-ЙОРК, 23 января. /ТАСС/. Федеральный суд Северного округа штата Иллинойс отказался удовлетворить требования группы жителей США, которые добивались от российской компании "Аэрофлот" выплаты компенсации. Об этом свидетельствует постановление судьи Маниша Шаха, которое поступило в среду в электронную базу суда.

Иск был подан в январе 2019 года от лица Дмитрия, Светланы и Александра Бандуриных, живущих в штате Иллинойс. Они утверждали, что из-за действий сотрудников "Аэрофлота" прибыли из Москвы в Чикаго (штат Иллинойс) позже, чем рассчитывали. По версии истцов, из-за этого они понесли убытки.

Позже к делу были приобщены претензии еще нескольких жителей США. Они тоже утверждали, что "Аэрофлот" оказал им услуги ненадлежащим образом или не выполнил в полной мере взятые на себя обязательства. Они также требовали выплаты компенсации. Предполагалось, что ее суммарный размер может достичь нескольких миллионов долларов.

В деле фигурировала финская авиакомпания Finnair. Некоторые из рейсов, о которых шла речь в иске, она совершала совместно с "Аэрофлотом".

Постановление суда

Шах по большей части удовлетворил ходатайство "Аэрофлота" о прекращении рассмотрения иска. Он согласился с доводами адвокатов компании о том, что большая часть случаев, о которых идет речь, произошла на территории вне юрисдикции суда в Иллинойсе. Шах счел, что лица, заявившие о претензиях к "Аэрофлоту", не представили достаточных доказательств обратного.

Истцы пытались обосновать часть своих требований положениями Монреальской конвенции об унификации некоторых правил международных воздушных перевозок. Судья посчитал, что в данном случае ссылки на конвенцию неуместны, поскольку в ней оговариваются происшествия, при которых пассажиры получают травмы. Шах отметил, что никто из истцов не предоставил доказательств того, что получил травмы по вине "Аэрофлота".

Судья также не усмотрел в действиях "Аэрофлота" каких-либо оснований для того, чтобы обвинять компанию в нарушении американских законов, касающихся борьбы с мошенничеством и вымогательством. На этом настаивали истцы.

"Все требования в отношении "Аэрофлота" отклонены", - констатируется в постановлении. В нем также отмечается, что некоторые положения иска, касающиеся Finnair, сохраняются. Теперь в базе суда в качестве ответчика по иску значится только этот финский авиаперевозчик.

В январе 2019 года пресс-служба "Аэрофлота" распространила заявление, в котором сообщалось, что компания изучает требования пассажиров, подавших иск в Иллинойсе. Как отмечалось в документе, истцы сами признавали, что опоздали на рейс.