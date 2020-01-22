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Аэропорт Митига в Триполи приостановил работу

Все рейсы переведены в Мисурату

КАИР, 23 января. /ТАСС/. Международный аэропорт Митига в Триполи приостанавливает с четверга работу до последующего уведомления. Об этом говорится в сообщении Управления единственной действующей в Триполи гражданской воздушной гавани, размещенном в среду вечером на ее странице в Facebook.

"Сообщаем о том, что аэропорт Митига останавливает воздушное сообщение до последующего уведомления, а все рейсы переводятся в аэропорт Мисураты (около 200 км восточнее Триполи - прим. ТАСС), начиная с четверга, 23 января", - отмечается в коммюнике. Что стало причиной такого шага, администрация аэрогавани не уточнила. Накануне днем она уже временно прекращала работу после ракетного обстрела, ответственность за который представители заседающего в Триполи Правительства национального согласия (ПНС) возложили на Ливийскую национальную армию (ЛНА) фельдмаршала Халифы Хафтара.

Между тем в среду вечером официальный представитель ВС генерал Ахмед аль-Мисмари официально объявил о том, что армия приступает к практической реализации плана по введению бесполетной зоны над столицей. Указав, что в нее попала и Митига, он пригрозил уничтожением всем самолетам-нарушителям - как военным, так и гражданским, "независимо от их принадлежности и владельцев".

Генерал, в частности, утверждал, что этот аэропорт и его авиабаза превратились в плацдарм турецких войск для атак на ЛНА, а также перевалочный пункт, через который из Сирии в Ливию перебрасываются боевики, в том числе террористы из "Исламского государства" (ИГ, запрещена в РФ). "Отныне они являются закрытой военной зоной, поэтому их использование военной или гражданской авиацией категорически запрещено и будет считаться нарушением режима прекращения огня", - отметил он.

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Ливия
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