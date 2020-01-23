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Стивидора в порту Ванино обязали контролировать состояние воздуха при перевалке угля

Проблема загрязнения воздуха угольной пылью на Дальнем Востоке особенно обострилась в 2017 году

ТАСС, 23 января. Прокуратура Хабаровского края установила, что стивидорная компания в порту Ванино при перевалке угля нарушила природоохранное законодательство, и обязала компанию вести лабораторный контроль за состоянием воздуха на предмет загрязнений. Об этом сообщается на сайте Дальневосточной транспортной прокуратуры.

В Ванино на протяжении нескольких лет отмечаются проблемы с угольной пылью из-за перевалки топлива в порту. Жители поселка неоднократно выходили на митинги. Власти разрабатывали план мероприятий по предотвращению загрязнения воздуха пылью, сообщалось об установке специального оборудования в порту для решения проблемы.

"Ванинская транспортная прокуратура в ходе проверки установила, что акционерное общество "Порт Ванино" при осуществлении хозяйственной деятельности по перевалке угля в морском порту Ванино, вопреки требованиям закона "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения", ненадлежащим образом осуществляло производственный контроль. <…> В целях устранения нарушений транспортный прокурор обратился в суд с иском к АО "Порт Ванино" о возложении обязанности проводить в соответствии с планом-графиком производственного лабораторного контроля исследования атмосферного воздуха на содержание в нем пыли каменного угля", - говорится в сообщении.

По данным прокуратуры, несоблюдение необходимых требований при перевалке угля может влиять на здоровье населения, проживающего в непосредственной близости от порта. Кроме этого, руководитель компании оштрафован на 10 тыс. рублей за нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения.

Проблема загрязнения воздуха угольной пылью на Дальнем Востоке особенно обострилась в 2017 году в связи с ростом экспорта угля в страны Азиатско-Тихоокеанского региона. В результате открытой перевалки пыль разносится по окрестностям, что вызывает многочисленные жалобы населения. Вопрос об этом поднял во время прямой линии с президентом Владимиром Путиным один из жителей Находки.

Ванинский порт расположен на востоке Хабаровского края и является транспортным узлом, связывающим воедино железнодорожный, морской и автомобильный пути сообщения. Через Ванино поставляются грузы в северо-восточные регионы России, Японию, Южную Корею, Китай, Австралию, США и другие страны АТР.

Теги
РоссияХабаровский край
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