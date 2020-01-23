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"Известия": привязку к МРОТ могут исключить из Гражданского кодекса

В Минюсте отметили, что эти изменения готовятся во избежание двоякого толкования понятия МРОТ
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© Артем Геодакян/ТАСС

МОСКВА, 23 января. /ТАСС/. Министерство юстиции РФ разрабатывает законопроект "О внесении изменений в Гражданский кодекс РФ в части исключения указаний на минимальный размер оплаты труда". Из документа планируется убрать привязку к МРОТ, заменив это понятие конкретными цифрами. Об этом в четверг пишет газета "Известия" со ссылкой на пресс-службы правительства и Минюста.

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Отмечается, что Минюст должен представить разработанный документ в правительство в декабре 2020 года, а в марте 2021 внести его на рассмотрение Госдумы. По данным газеты, аналогичные поправки планируется внести в Воздушный кодекс РФ, Устав железнодорожного транспорта и ряд федеральных законов.

"Принятие законопроектов позволит установить в указанных актах размеры сумм, связанных с гражданско-правовыми обязательствами, без привязки к МРОТ (например, в абсолютных цифрах путем указания суммы в рублях или с использованием иного критерия, не связанного с МРОТ), - пояснили изданию в пресс-службе правительства.

В Минюсте отметили, что эти изменения готовятся во избежание двоякого толкования понятия МРОТ. "Минимальный размер оплаты труда использовался в различных отраслях законодательства, в том числе для определения размеров сумм по гражданско-правовым обязательствам, - пояснили изданию в министерстве.

Как пишет газета, согласно поручению вице-премьера Татьяны Голиковой от мая 2019 года, МРОТ должен трактоваться только в соответствии с нормами закона "О минимальном размере оплаты труда", то есть как минимум денежных средств, который гарантируется работнику в качестве вознаграждения за выполнение им трудовых обязанностей.

По мнению первого зампреда фракции "Единой России" Андрея Исаева, которого цитирует издание, в качестве замены понятия МРОТ в законодательстве должно появится новое определение, к примеру, "финансовая единица". Зампред фракции "Справедливой России" Михаил Емельянов сообщил о готовности партии поддержать предложение кабмина, подчеркнув, что понятие минимального размера оплаты труда не перестанет существовать, а останется в трудовом праве. Зампред фракции ЛДПР Ярослав Нилов также сообщил "Известиям", что исключение МРОТ из Гражданского кодекса не убирает этой формулировки из правового поля России.

15 января президент России Владимир Путин в ходе оглашения ежегодного послания Федеральному собранию заявил о необходимости закрепить в Конституции положения, что МРОТ должен превышать прожиточный минимум трудоспособного населения, а пенсия должна ежегодно индексироваться.

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Россия
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