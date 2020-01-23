Моряки судна "Патриот" в порту КНР просят профсоюз помочь вернуться в Россию

ВЛАДИВОСТОК, 23 января. /ТАСС/. Экипаж судна "Патриот" под флагом РФ судоходной компании "Гудзон" обратился в профсоюз с просьбой помочь им в возвращении на родину. Судно находится в китайском порту Нингдэ, его снабжение нерегулярно, и у 19 моряков нет возможности вернуться домой, сообщил ТАСС председатель Дальневосточной региональной организации Российского профсоюза моряков (ДВО РПСМ) Николай Суханов.

"Сегодня я получил сообщение от моряков судна. <...> Вода и продукты доставляются на судно с перебоями. <...> Судовладелец не расплатился за ремонт, и судно задержали, его не выпускают из порта. Вопрос об оплате пока не решен, и моряки забеспокоились, они боятся, что могут оказаться заложниками ситуации", - сообщил Суханов, добавив, что моряки не получали зарплату с ноября.

Согласно закону, обязанность по репатриации моряков лежит на судовладельце. Вместе с тем, на борту, в соответствии с положениями Сводной конвенции 2006 года, должны быть два страховых свидетельства. Одно из них гарантирует репатриацию моряков в случае банкротства судоходной компании за счет страховой компании; также, согласно этому документу, страховая компания должна выплатить долг по зарплате за последние четыре месяца. Второе свидетельство страхует членов экипажа на случай травмы или смерти. Профсоюз попросил капитана выслать копии этих документов, чтобы проверить их подлинность.

В видеообращении членов экипажа, которое есть в распоряжении ТАСС, капитан судна сообщает, что питьевую воду на судно не поставляют с 1 января, моряки используют техническую воду. Старший механик танкера в видеообращении отмечает, что его контракт закончился две недели назад, ремонт на судне не ведется, оно законсервировано.

Судно "Патриот" работает под российским флагом, порт приписки - Владивосток. Судно построено в 1990 году, его длина составляет 106,5 метра, ширина - 18,2 метра.