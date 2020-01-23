В нацпарке "Земля леопарда" приступили к изучению следов редких кошек

ВЛАДИВОСТОК, 23 января. /ТАСС/. Сотрудники национального парка "Земля леопарда" в Приморском крае приступили к изучению следов, оставленных на снегу обитающими здесь амурскими тиграми и дальневосточными леопардами. В прошлом году провести такое исследование не удалось из-за бесснежной зимы, сообщила журналистам пресс-служба нацпарка.

Специалисты называют изучение следов диких животных на снегу троплением. Этот метод дает информацию о численности животных, их видовом разнообразии, питании и даже поведении. В отличие от фотомониторинга, тропление позволяет оценить пол, возраст и физическое состояние особи, а также установить, как два крупных хищника обитают на одной территории. Юго-запад Приморья, где расположен нацпарк, является единственным местом в России, где возможен сбор таких данных сразу о двух редких кошках - леопарде и тигре.

"Ученые получили возможность снова проводить тропление амурских тигров и дальневосточных леопардов по следам на снегу. В рамках уникального многолетнего проекта собираются ценные данные о поведении, предпочтениях в питании, степени влияния конкурентных отношений и многом другом", - говорится в сообщении.

В прошлом году провести подобные исследования специалисты не смогли, так как снежный покров зимой практически отсутствовал. В этом году ученые фиксируют устойчивый снежный покров. В ходе первых выездов для тропления удалось обнаружить следы взрослого самца амурского тигра, а также остатки его добычи в результате успешной охоты на кабана.

При этом сотрудники "Земли леопарда" не зафиксировали конфликтных случаев между тигром и леопардом, несмотря на рост численности обеих популяций. "В настоящее время не выявлено отрицательного влияния тигра на численность леопарда. Тигры чаще перемещаются по долинам рек, а следы пятнистых кошек больше отмечаются на крутых, изрезанных склонах и скалах, где они находят укрытие, в том числе для того, чтобы спрятать добычу", - уточняется в сообщении.

Национальный парк "Земля леопарда" был создан 5 апреля 2012 года на самом юге Дальнего Востока России, неподалеку от Владивостока. В 2018 году здесь отмечен 91 взрослый леопард и не менее 22 котят. Кроме того, здесь же зафиксирована максимальная плотность обитания амурского тигра.