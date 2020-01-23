Глава Приамурья призвал жителей региона отказаться от поездок в Китай из-за коронавируса

ТАСС, 23 января. Губернатор Амурской области Василий Орлов призвал жителей региона на время отказаться от поездок в соседний Китай из-за вспышки коронавируса 2019-nCoV в этой стране. Об этом он написал на свой странице в Instagram.

"Друзья, у наших соседей в КНР очень серьезная ситуация по коронавирусу. Нам надо принять все меры для профилактики. Откажитесь от поездок в это время, пожалуйста. Будьте внимательны к своему здоровью, обращайтесь к врачам при любом подозрении", - написал Орлов.

Ранее в регионе ввели режим повышенной готовности. К работе в режиме сложных эпидемиологических ситуаций готовится и персонал Амурской областной инфекционной больницы в Благовещенске, в учреждении проходят дополнительные тренировки.