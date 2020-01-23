{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Китайская вирусная пневмония

Глава Приамурья призвал жителей региона отказаться от поездок в Китай из-за коронавируса

Ранее в регионе ввели режим повышенной готовности

ТАСС, 23 января. Губернатор Амурской области Василий Орлов призвал жителей региона на время отказаться от поездок в соседний Китай из-за вспышки коронавируса 2019-nCoV в этой стране. Об этом он написал на свой странице в Instagram.

"Друзья, у наших соседей в КНР очень серьезная ситуация по коронавирусу. Нам надо принять все меры для профилактики. Откажитесь от поездок в это время, пожалуйста. Будьте внимательны к своему здоровью, обращайтесь к врачам при любом подозрении", - написал Орлов.

Ранее в регионе ввели режим повышенной готовности. К работе в режиме сложных эпидемиологических ситуаций готовится и персонал Амурской областной инфекционной больницы в Благовещенске, в учреждении проходят дополнительные тренировки.

Теги
РоссияКитайАмурская областьОрлов, Василий АлександровичКитайская вирусная пневмония
Реклама на ТАСС
Китайская вирусная пневмония
Медики не подтвердили коронавирус у прилетевшего в Колумбию гражданина Китая
Врачи диагностировали у него грипп типа B
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС