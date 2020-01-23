Судовладелец намерен вернуть моряков судна "Патриот" на родину

ВЛАДИВОСТОК, 23 января. /ТАСС/. Судоходная компания "Гудзон", которой принадлежит находящееся в Китае судно "Патриот", намерено вернуть экипаж на родину после китайского Нового года, но рассчитывает на субсидии правительства РФ в качестве помощи компании, подпавшей под санкции США. Об этом ТАСС рассказал заместитель директора "Гудзона" Олег Аникин.

Ранее председатель Дальневосточной региональной организации Российского профсоюза моряков (ДВО РПСМ) Николай Суханов сообщил ТАСС, что экипаж "Патриота" обратился в профсоюз с просьбой помочь в возвращении на родину. Судно находится в китайском порту Нингдэ, его снабжение нерегулярно, и у 19 моряков пока нет возможности вернуться домой.

"Патриот" находится под санкциями США, как и весь наш флот. Он пришел на ремонт в КНР, но в компании в настоящее время просто нет средств для оплаты работ. В правительстве РФ создана комиссия, которая занимается вопросами вывода попавших под санкции компаний из кризиса, и мы очень рассчитываем на помощь, субсидии. Если до окончания праздничных новогодних мероприятий в Китае ничего не изменится, мы будем снимать экипаж, и возвращать его в Россию", - сказал собеседник агентства.

По его словам, сейчас в связи с китайским Новым годом, почти все учреждения в КНР пребывают на каникулах, которые продлятся до начала февраля. Суда компании простаивают из-за отказа всех иностранных и части российских контрагентов от сотрудничества, поэтому средств на ремонт "Патриота" у "Гудзона" нет.