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Китайская вирусная пневмония

Власти Приморья из-за угрозы коронавируса проверят предприятия, где трудятся граждане КНР

Губернатор региона Олег Кожемяко также подчеркнул, что одной из превентивных мер должно стать усиление санитарно-карантинного контроля после окончания празднования китайского Нового года

ВЛАДИВОСТОК, 23 января. /ТАСС/. Губернатор Приморского края Олег Кожемяко из-за ситуации с коронавирусом на территории КНР поручил провести проверки на предприятиях, где трудятся граждане Китая . Об этом сообщает пресс-служба правительства Приморья.

"Необходимо провести проверки на предприятиях, где трудятся граждане КНР. Организовать эту работу незамедлительно. Если потребуется, мы предоставим необходимые силы и средства", - передает пресс-служба слова Кожемяко на совещании в краевом правительстве.

Глава региона также подчеркнул, что одной из превентивных мер должно стать усиление санитарно-карантинного контроля после окончания празднования китайского Нового года, когда двусторонний турпоток увеличится. "Прививок от коронавируса нет, поэтому на данном этапе жителям рекомендуется воздержаться от поездок в Китай до полного устранения эпидемии", - сказал он.

Теги
РоссияПриморский крайКитайская вирусная пневмония
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