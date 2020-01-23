Аэропорт Комсомольска-на-Амуре приостановил работу из-за замечаний к безопасности полетов

ХАБАРОВСК, 23 января. /ТАСС/. Аэропорт Комсомольска-на-Амуре приостановил деятельность из-за нарушений, связанных с безопасностью полетов. Об этом сообщил в четверг журналистам и.о. министра транспорта и дорожной деятельности Хабаровского края Максим Прохоров.

"Есть уведомление от аэропорта Комсомольска-на-Амуре на обращение Росавиации о том, что не устранены замечания по уровню пожарной защиты и поисково-спасательному обеспечению полетов. В ответ на письмо Росавиации аэропорт выпустил нотам-уведомление, в котором сообщил, что приостанавливает обслуживание полетов до устранения замечаний, которые выдала Росавиация", - сказал Прохоров, уточнив, что аэропорт не принимает рейсы с четверга.

Речь идет об аэропорте Хурба. Этот аэропорт имеет аэродром совместного базирования судов военной и гражданской авиации, принадлежит Минобороны РФ, оператором гражданского сектора является компания "Комсомольский-на-Амуре аэропорт". С Комсомольском-на-Амуре есть сообщение по автомобильной и железной дороге. Полеты в город осуществлялись несколько раз в неделю.