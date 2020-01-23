"Ростех" оснастит больницы Магаданской области техникой с функцией телемедицины

МОСКВА, 23 января. /ТАСС/. Холдинг "Швабе" (Ростех) оснастит оборудованием с функцией телемедицины семь больниц Магаданской области, сообщила в четверг пресс-служба компании.

"Разработки Ростеха повышают доступность высокотехнологичной медицинской помощи. С внедрением телемедицинских систем жители Магаданской области получат возможность дистанционно консультироваться с лучшими специалистами страны", - приводит пресс-служба слова исполнительного директора госкорпорации "Ростех" Олега Евтушенко.

По информации пресс-службы "Швабе", еще 21 учреждение региона получило современные программно-аппаратные комплексы для проведения удаленных консультаций. "Сейчас ведется монтаж и настройка оборудования. Дополнительно холдинг "Швабе" организовал презентацию для сотрудников медучреждений по возможностям новой техники, которую провели специалисты холдинга "Швабе" с привлечением специалиста Национального медицинского исследовательского центра онкологии им. Н. Н. Блохина Минздрава России", - отметили в пресс-службе.