Власти намерены привлечь на Курилы 23 высококвалифицированных специалиста в 2020 году

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 23 января. /ТАСС/. Власти Сахалинской области в 2020 году планируют за счет мер поддержки привлечь на Курилы 23 высококвалифицированных специалистов разных сфер. На труднодоступных островах отмечается острая нехватка кадров, сообщил в четверг ТАСС представитель правительства региона.

Привлечение кадров - одно из важнейших направлений развития Курил. Из-за удаленности островов не только от материка, но и от Сахалина специалисты не хотят туда ехать. Есть особая нехватка строителей, педагогов, врачей, специалистов по культуре и спорту. Мероприятия по привлечению кадров входят в областную программу, финансируемую на средства региона. За последние четыре года - с момента действия программы - на Курилы привлечены 97 квалифицированных специалистов из разных регионов РФ, они трудоустроены в учреждения здравоохранения, образования и спорта.

"В 2020 году запланировано привлечь на Курильские острова 23 специалистов. На сегодняшний день ведется в основном точечная работа по высвобождающимся вакансиям или в случае расширения штата по окончании строительства и ввода новых объектов. Одними из наиболее востребованных в настоящее время являются специалисты в сфере культуры", - сказал собеседник.

На разовые выплаты для них в областном бюджете на 2020 год предусмотрено 25,6 млн рублей. Для их получения специалисты должны переселиться на Курилы для работы в учреждениях муниципального и областного подчинения, а после выделения им средств отработать на островах не менее пяти лет. Еще около 2,7 млн предусмотрено на дополнительное образование около 150 специалистов бюджетной сферы, примерно 2 млн - на компенсацию расходов за аренду жилья. Всего на мероприятия по привлечению кадров на Курилы заложено около 30,4 млн рублей. В этом году добавилась еще одна мера для устранения дефицита кадров - при выходе человека в отпуск по уходу за ребенком на его место будет приглашаться специалист со стажем, который получит доплату за временную занятость, необходимые на это средства не уточняются.

Помимо областной госпрограммы, на развитие Курил направлена также федеральная целевая программа (ФЦП). Ранее сообщалось, что в рамках этих программ на развитие Курил в 2020 году будет направлено 7,4 млрд рублей: 5,9 млрд - на федеральную, 1,5 млрд - на областную. Почти все средства будут из областного бюджета, из федерального - 1,3 млрд.

"Программы развития Курил, безусловно, нужны, по ним острова действительно развиваются. С помощью программ получается привлекать кадры на Курилах. Мы сейчас построили и сдали восемь домов, 30 квартир даем медикам, это показывает очень большой приток специалистов. Курильские острова нуждаются, как и все, в медиках, работниках образовательной сферы, социальных работниках, строителях", - сказал ТАСС мэр Южно-Курильского городского округа на острове Кунашир (южные Курилы) Вячеслав Власенко. Такой же позиции придерживаются и на северных Курилах - в администрации Северо-Курильского городского округа на Парамушире отметили результативность программ.

Программы развития Курил

ФЦП социально-экономического развития Курил утверждена правительством РФ в августе 2015 года. Она подразумевает комплексное развитие экономики, инфраструктуры и соцсферы, обеспечивающее привлекательные условия хозяйствования и жизнедеятельности населения островов. Программа рассчитана до 2025 года, финансирование - за счет средств областного и федерального бюджетов, а также из внебюджетных источников. Сахалинская госпрограмма развития Курил действует с 2016 года, у нее те же цели, что и у ФЦП, но на региональном уровне.

Из 56 Курильских островов население есть только на четырех: Итурупе, Кунашире, Шикотане и Парамушире. В 2020 году на них планируются к реализации по четырем направлениям 32 мероприятия по ФЦП и 21 - по областной госпрограмме. Первое направление связано с обеспечением бесперебойного воздушного и морского пассажирского и грузового сообщения между Курилами, Сахалином, материком и полуостровом Камчатка. Второе подразумевает создание условий для опережающего развития Курил и эффективного использования их природного потенциала и продвижения инноваций.

Кроме того, большое внимание будет уделено обеспечению жителей островов доступным и комфортным жильем, повышению качества жилищно-коммунальных услуг, услуг связи и комплексной безопасности жизнедеятельности. Четвертым направлением станет формирование условий для гармоничного развития человеческого капитала и кадрового потенциала.