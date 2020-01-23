Путин встречается с патриархом Иерусалимским и матерью осужденной в России Иссахар

ИЕРУСАЛИМ, 23 января. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин начал встречу с матерью осужденной в РФ за контрабанду наркотиков израильтянки Наамы Иссахар Яффой и патриархом Иерусалимским Феофилом III. В беседе также принимает участие премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Ранее помощник главы государства Юрий Ушаков не стал прогнозировать, чего ждать от этой встречи, заметив лишь, что "гуманитарный аспект этого вопроса будет рассматриваться".

Ушаков напомнил, что Наама Иссахар была осуждена в России за хранение и контрабанду наркотических средств. В ноябре 2019 года, когда Путин встречался с патриархом Феофилом, последний передал письмо матери девушки президенту. Неоднократно об освобождении Иссахар просил премьер-министр Израиля, президент Израиля Реувен Ривлин направлял специальное послание на этот счет.

При этом Ушаков отказался увязывать тему помилования Иссахар и возвращения РФ исторического Александровского подворья в Иерусалиме.

Дело Иссахар

Гражданка Израиля и США Иссахар была задержана 9 апреля 2019 года в аэропорту Шереметьево, где она делала пересадку на рейсе Дели - Тель-Авив и ожидала посадки, не покидая транзитную зону аэропорта. На ее багаж обратила внимание служебная собака, а сотрудники таможни и отдела по борьбе с контрабандой обнаружили в рюкзаке около 10 г гашиша. 11 октября Химкинский городской суд Московской области признал Иссахар виновной в совершении преступления по ч. 1 ст. 228 (незаконные хранение, перевозка, изготовление наркотических средств) и ч. 2 ст. 229.1 (контрабанда наркотических средств в значительном размере) УК РФ и назначил 7,5 года колонии общего режима. 19 декабря Московский областной суд оставил в силе приговор израильской гражданке.

В октябре 2019 года премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху и президент Израиля Реувен Ривлин обратились к Путину с просьбой помиловать Нааму Иссахар. 6 декабря министр иностранных дел Израиля Исраэль Кац сообщил, что поднимал эту тему на встрече в Риме с главой МИД РФ Сергеем Лавровым, выразив надежду, что президент РФ рассмотрит поданные ему просьбы о ее помиловании.

Александровское подворье

Александровское подворье расположено в Старом городе Иерусалима неподалеку от Храма Гроба Господня. На его территории находятся Порог Судных Врат и домовая церковь Святого Александра Невского. Земля для его строительства была приобретена Александром III в 1859 году, комплекс зданий был построен Императорским православным палестинским обществом в 1896 году. Споры вокруг права собственности на подворье начались после революции 1917 года.