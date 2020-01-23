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На Украине прошла электронная перепись населения

По ее данным, в стране сейчас проживает более 37 млн человек

КИЕВ, 23 января. /ТАСС/. Электронная перепись на Украине показала, что в стране проживает 37,289 млн граждан (без учета неподконтрольных Киеву территорий). Об этом сообщил в четверг на пресс-конференции министр кабинета министров Дмитрий Дубилет.

"Три методики дали приблизительно одинаковый результат - 37 млн 289 тыс. человек на территории Украины по состоянию на 1 декабря 2019 года", - сообщил он. Дубилет пояснил, что для оценки количества граждан было использовано и проанализировано три источника информации: данные трех мобильных операторов связи, информация Госстата и электронных реестров, а также данные государственного реестра физических лиц. Все эти три метода дали почти одинаковый результат, расхождение в них не превышало 2,86%, добавил он.

В частности, сообщил министр кабмина, в Киеве проживает около 3,7 млн человек. Дубилет подчеркнул, что итоги исследования фиксируют фактическое нахождение граждан на территории страны на дату электронной переписи и не учитывают лиц, которые находятся за рубежом или на неподконтрольных Киеву территориях Донбасса, а также в Крыму.

Кроме того, добавил он, итоги исследования не являются "полной альтернативой переписи (классической - прим. ТАСС) населения". В целом, сообщил Дубилет, электронные данные были проанализированы в течение трех месяцев, при этом из государственного бюджета не было потрачено ни гривны.

Единственная в истории независимой Украины перепись была проведена в 2001 году, тогда численность населения страны составляла 48,457 млн человек. Очередная перепись должна была состояться 2016 году, однако в декабре 2015 года кабинет министров перенес ее проведение на 2020 год. По данным Госстата на 1 сентября 2019 года, население Украины составило 41,976 млн человек, но эксперты утверждали, что это цифра может быть значительно меньше.

В кабмине Украины пока идут дискуссии насчет необходимости проведения полной переписи населения путем классического анкетирования, на что будет потрачено около 3,4 млрд гривен (около $140 млн).

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