{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Из австралийского города выслали вомбата. Он пробирался в дома и устраивал беспорядок

При этом глава городского совета Мэтью Брукс заявил, что жителей беспокоило не поведение вомбата, а вопросы его безопасности

СИДНЕЙ, 23 января. /ТАСС/. Власти Лонгфорда, расположенного на севере Тасмании, выдворили из города вомбата. Почти год он терроризировал жителей: заходил в дома по ночам, используя дверцы для собак, разорял сады и огороды, воровал пищу у домашних животных, копал тоннели под заборами и домами, а также делал себе постели из пледов и диванных подушек.

На эту тему
Миф о героизме вомбатов развенчали

Когда вомбат, которого прозвали Мистер Бэт, поселился в Лонгфорде, жители старались не спугнуть животное. Но затем горожане стали жаловаться на него в городской совет. В итоге, вомбата отвезли в лес у Колыбельной горы. 

"Нам сначала было сложно поверить, что в городе поселился вомбат, эти животные не любят приближаться к людям, но потом у нас появились странные и удивительные проблемы, связанные с его соседством", - сказал глава городского совета Мэтью Брукс в эфире ABC Radio Hobart.

Например, животное устроило беспорядок в доме одной из жительниц города Бев МакГи. "Он скинул с дивана подушки, которые ему не нравились, и устроил себе постель в других. После его визита мы обнаружили беспорядок в гостиной, клоки шерсти и множество следов больших грязных лап, именно эти отпечатки и позволили нам пронять, что за гость посетил нас ночью", - рассказала женщина. Вомбат также разорил клумбы и выкопал себе огромную нору под большим камнем.

В свою очередь глава городского совета рассказал, что вомбат испортил его газон - съел все цветы и вытоптал траву. "Меня это нисколько не беспокоило, мы просто не хотели, чтобы он попал под машину. На самом деле это стало главной заботой всех жителей Лонгфорда, поэтому мы и вызвали рейнджеров, которые отвезли нашего разбойника в лес у Колыбельной горы", - пояснил Брукс.

Как отметили рейнджеры из службы охраны лесов и парков штата Тасмания, горожане очень правильно поступили, отослав вомбата обратно в лес. За год животное привыкло к людям, перестало опасаться шума и совершенно разучилось добывать пищу самостоятельно, но специалисты уверены, что в дикой природе Мистер Бэт довольно быстро вернет утраченные навыки.

Теги
Австралия
Реклама на ТАСС
Путин: память о Холокосте нельзя делать объектом политической конъюнктуры
По словам президента России, долг "политиков, государственных и общественных деятелей - защищать доброе имя живых и павших героев, мирных жителей, жертв нацистов"
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС