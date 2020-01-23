Из австралийского города выслали вомбата. Он пробирался в дома и устраивал беспорядок

СИДНЕЙ, 23 января. /ТАСС/. Власти Лонгфорда, расположенного на севере Тасмании, выдворили из города вомбата. Почти год он терроризировал жителей: заходил в дома по ночам, используя дверцы для собак, разорял сады и огороды, воровал пищу у домашних животных, копал тоннели под заборами и домами, а также делал себе постели из пледов и диванных подушек.

Когда вомбат, которого прозвали Мистер Бэт, поселился в Лонгфорде, жители старались не спугнуть животное. Но затем горожане стали жаловаться на него в городской совет. В итоге, вомбата отвезли в лес у Колыбельной горы.

"Нам сначала было сложно поверить, что в городе поселился вомбат, эти животные не любят приближаться к людям, но потом у нас появились странные и удивительные проблемы, связанные с его соседством", - сказал глава городского совета Мэтью Брукс в эфире ABC Radio Hobart.

Например, животное устроило беспорядок в доме одной из жительниц города Бев МакГи. "Он скинул с дивана подушки, которые ему не нравились, и устроил себе постель в других. После его визита мы обнаружили беспорядок в гостиной, клоки шерсти и множество следов больших грязных лап, именно эти отпечатки и позволили нам пронять, что за гость посетил нас ночью", - рассказала женщина. Вомбат также разорил клумбы и выкопал себе огромную нору под большим камнем.