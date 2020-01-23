Путин рассказал о поразившем его факте о блокаде Ленинграда

ТАСС, 23 января. Президент России Владимир Путин на церемонии открытия в Иерусалиме памятника жителям и защитникам блокадного Ленинграда "Свеча памяти" рассказал о беспримерном подвиге жителей блокадного Ленинграда.
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"Несколько дней назад, поднимая документы, обнаружил факт, который меня потряс. За годы блокады ленинградцы, находясь в таком положении, сдали для нужд фронта 144 тонны крови", - сказал он.
Путин добавил, что "лишенные еды, света, тепла, они продолжали трудиться в госпиталях, заниматься искусством, наукой и просвещением, и жертвуя собой, сберегли великий город для будущих поколений".
"Непокоренный Ленинград стал настоящей легендой, а величие силы духа и веры в победу его жителей - вершиной человеческого достоинства", - подчеркнул российский лидер.