Путин рассказал о поразившем его факте о блокаде Ленинграда

ТАСС, 23 января. Президент России Владимир Путин на церемонии открытия в Иерусалиме памятника жителям и защитникам блокадного Ленинграда "Свеча памяти" рассказал о беспримерном подвиге жителей блокадного Ленинграда.

"Несколько дней назад, поднимая документы, обнаружил факт, который меня потряс. За годы блокады ленинградцы, находясь в таком положении, сдали для нужд фронта 144 тонны крови", - сказал он.

Путин добавил, что "лишенные еды, света, тепла, они продолжали трудиться в госпиталях, заниматься искусством, наукой и просвещением, и жертвуя собой, сберегли великий город для будущих поколений".

"Непокоренный Ленинград стал настоящей легендой, а величие силы духа и веры в победу его жителей - вершиной человеческого достоинства", - подчеркнул российский лидер.