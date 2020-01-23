Папа Римский Франциск назвал антисемитизм отречением от здравого смысла

ИЕРУСАЛИМ, 23 января. /ТАСС/. Папа Римский Франциск жестко осудил любую форму антисемитизма и связанное с ним насилие, выразив надежду, что это зло навсегда исчезнет с лица Земли. Об этом говорится в заявлении главы Римско-католической церкви для представленного на полях Всемирного форума памяти Холокоста сборника высказываний мировых лидеров о приверженности борьбе с антисемитизмом.

"Любое проявление антисемитизма представляет собой отречение от здравого смысла и невинного религиозного верования, еще более трагичное, если эти преследования направлены на разрушение человеческой семьи, созданной по божьему велению. Я искренне надеюсь, что память и воспитание в должном русле поможет искоренить навсегда самые темные страницы нашей истории", - написал понтифик, напомнив о 75-летнем юбилее освобождения канцлагеря Аушвиц-Биркенау в польском Освенциме.

Он заверил, что в усилиях Святого престола будет способствовать дружбе и братству между народами.

Всемирный форум памяти Холокоста проходит в четверг в Иерусалиме. В нем принимают участие лидеры государств и правительств 45 стран, включая Россию, Германию, Италию, США и Францию.