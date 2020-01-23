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Суд Кубани отказал Александру Емельяненко в сокращении срока ареста за мелкое хулиганство

Спортсмен находится в изоляторе временного содержания в Анапе из-за буйного поведения в местной гостинице

КРАСНОДАР, 23 января. /ТАСС/. Краснодарский краевой суд отказал адвокату российского бойца смешанного стиля (ММА) Александра Емельяненко, арестованного в Анапе по статье о мелком хулиганстве на семь суток, в сокращении срока ареста. Об этом ТАСС в четверг сообщили в пресс-службе суда.

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В пресс-службе Краснодарского краевого суда ТАСС сообщали, что Емельяненко 21 января был арестован Анапским районным судом на семь суток по ч. 1 ст. 20.1 КоАП РФ ("Мелкое хулиганство"), он водворен в изолятор временного содержания. По данным ГУ МВД России по Краснодарскому краю, причиной административного ареста стало буйное поведение спортсмена в гостинице. Сейчас Емельяненко отбывает административный арест в изоляторе временного содержания в Анапе.

"Судебной коллегией по административным делам Краснодарского краевого суда рассмотрена апелляционная жалоба адвоката Емельяненко. Жалоба, в которой адвокат просил рассмотреть вопрос о снижении срока административного ареста до трех суток, краевым судом оставлена без удовлетворения", - сообщили в пресс-службе.

Ранее источник в оперативных службах региона сообщил ТАСС, что инцидент произошел на базе отдыха "Спорт" в поселке Супсех под Анапой, представители базы ситуацию не комментируют.

В активе 38-летнего Емельяненко, выступающего в тяжелом весе, 28 побед, семь поражений и одна ничья в ММА. Емельяненко 3 апреля проведет бой против соотечественника Магомеда Исмаилова на турнире Absolute Championship Akhmat в Москве. На протяжении нескольких дней Емельяненко проводил тренировки в Анапе.

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РоссияКраснодарский край
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