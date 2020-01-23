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В Петербурге провели первую операцию девочке с самым большим родимым пятном в России

Лечение может продлиться около 2,5 лет

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 23 января. /ТАСС/. Врачи клиники Санкт-Петербургского государственного педиатрического медицинского университета провели первую операцию девочке из Кургана, тело которой на 80% занимает родимое пятно. Ребенок находится в стабильном состоянии, на лечение может понадобиться около 2,5 лет, сообщили в четверг ТАСС в пресс-службе учреждения.

"Первая операция проведена, довольно большая. В данный момент ребенок восстанавливается после операции, состояние стабильное, она уже в отделении", - рассказала собеседница агентства.

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История полугодовалой девочки из Кургана привлекла внимание общественности в 2019 году после того, как священник отказался крестить ее вместе с другими детьми и предложил индивидуальную процедуру таинства за 4 тыс. рублей. Он объяснил свои действия тем, что ребенок может быть заразным. Девочку крестили после вмешательства епархии.

Родимое пятно, которое занимает 80% тела ребенка, расположено на спине, животе и частично на голове - врачи курганской детской областной больницы поставили девочке диагноз "невус" и отправили запросы на лечение в различные клиники. Помочь ребенку согласились в Израиле, но сумма оказалась неподъемной для семьи.

Позже было принято решение, что ребенка будут лечить в Петербурге. Мама девочки рассказывала, что средства на перелет, обследование и проживание собраны с помощью людей, оказавшихся неравнодушными к проблеме их семьи.

"Суть операции -  часть пораженного участка кожи иссекается глубоко с захватом подкожной клетчатки, одновременно дерматомом [инструмент для снятия тонкого кожного лоскута] срезается тонкий поверхностный слой здоровой кожи, из которого готовится своеобразная сеточка, которой покрывается первый участок", - пояснили ТАСС в университете. В пресс-службе добавили, что подобные операции потребуется провести еще как минимум для шести участков кожи, перерыв между ними три месяца и более. "Всего на лечение потребуется 2-2,5 года, при условии, что не возникнет никаких дополнительных заболеваний", - рассказали в педиатрическом университете.

В декабре 2019 года также сообщалось, что после размещения в соцестях просьбы о помощи на лечение ребенка, родители стали объектом травли и получали призывы убить девочку. Кроме того, в сюжете одного из телеканалов отмечалось, что родители пытались записаться по квоте в больницу в городе Москве, однако им в этом отказали. Следственные органы Следственного комитета РФ по Курганской области организовали проведение проверки по данным фактам, озвученным СМИ.

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РоссияСанкт-ПетербургКурганская область
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