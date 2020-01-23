Более 130 женщин в декрете пройдут переподготовку по нацпроекту в Северной Осетии

ВЛАДИКАВКАЗ, 23 января. /ТАСС/. Правительство Северной Осетии планирует провести переподготовку 133 женщин, находящихся в декретном отпуске, по нацпроекту "Демография" в 2020 году. Об этом ТАСС сообщила председатель комитета занятости управления республики Альбина Плаева.

"В этом году предполагается переобучение и повышение квалификации 133 женщин в период отпуска по уходу за ребенком в возрасте до трех лет, а также женщин, имеющих детей дошкольного возраста, не состоящих в трудовых отношениях и обратившихся в органы службы занятости. Мероприятия будут проходить в рамках нацпроекта "Демография", - сказала Плаева.

Продолжительность переобучения и повышения квалификации участников мероприятий определяется в зависимости от образовательной программы и составляет не более шести месяцев. Работа будет выстроена с применением дистанционных образовательных технологий. На эти цели из федерального бюджета выделено 7,6 млн рублей, из республиканского - 76,2 тыс. рублей.

Для того, чтобы стать участником программы по переобучению или повышению квалификации, необходимо обратиться в Центр занятости с заявлением о направлении на обучение.

Нацпроект "Демография", рассчитанный на 2019-2024 годы, включает в себя пять федеральных проектов: "Финансовая поддержка семей при рождении детей", "Содействие занятости женщин", "Старшее поколение", "Укрепление общественного здоровья", "Спорт - норма жизни". Общий бюджет составил 3,1 трлн рублей.