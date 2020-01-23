В музее Омска открылась выставка о каторжном периоде жизни Достоевского

ОМСК, 23 января. /ТАСС/. Омский государственный литературный музей им. Ф. М. Достоевского открыл в четверг выставку "На свете много благородных людей", рассказывающую об окружавших знаменитого писателя во время пребывания на каторге в Омске людях, которые старались облегчить его заключение. Новой экспозицией музей начал подготовку к 200-летию со дня рождения Достоевского в 2021 году.

"Ровно 170 лет назад, 23 января, в наш город прибыл ссыльнокаторжный второго разряда Федор Михайлович Достоевский. И сегодня мы открываем выставку "На свете много благородных людей". Экспонаты, которые представлены на выставке, расскажут нам о сибирском окружении писателя: его знакомых, друзьях и покровителях", - сказала на открытии выставки представитель музея Марина Рудт.

Директор музея и исследователь омского периода жизни писателя Виктор Вайнерман рассказал ТАСС, что этой выставкой музей начинает подготовку к 200-летию со дня рождения Достоевского в 2021 году. "Выставка задает тон всему году, <…> мы начинаем движение к этой дате", - сказал он. По его словам, в течение всего года музей будет проводить телемосты с музеями Достоевского в Санкт-Петербурге, Москве, Новокузнецке и в городе Старая Русса Новгородской области.

Вайнерман отметил, что люди, о которых рассказывает выставка, старались облегчить пребывание писателя на каторге, а представленная на выставке информация была найдена исследователем при работе с архивами. "Комендант Омской крепости [Алексей] де Граве очень много сделал для сохранения жизни Достоевского, но мы долгое время не знали, как складывалась его судьба. [Теперь] мы многое знаем о преподавателях Кадетского корпуса, [с которыми общался Достоевский], но значительно меньше - о врачах военного госпиталя. Надо продолжать архивную работу, мы знаем основные вехи, линии помощи Достоевскому, но нужны новые сведения, воспоминания", - считает директор.

На выставке представлены также копии фотографий, писем и воспоминаний, которые рассказывают о фельдшере Александре Иванове, который лечил Достоевского, начальнике отделения Главного управления Западной Сибири Семене Капустине, в чьем доме был литературный салон, где собиралась интеллигенция, инспекторе классов Сибирского кадетского корпуса Иване Ждан-Пушкине, который обращался к властям с просьбами облегчить участь писателя, и о других людях из окружения Достоевского. Слова, которые дали название выставке, были взяты из письма писателя с каторги своему брату, в котором он рассказывает, что без окружавших его людей он бы "погиб совершенно".

Директор музея подчеркнул, что пребывание на каторге оказало огромное влияние на творчество Достоевского. "Здесь он видел преступников, которые совершили преступления, подобные преступлениям Раскольникова. Он наблюдал за ними, общался, видел, как они страдали. Неслучайно писатель так точно и убедительно раскрыл психологию Раскольникова. И омский след найдется в любом романе Достоевского. Например, прототипом Дмитрия Карамазова стал каторжник омского острога Дмитрий Ильинский, это факт", - рассказывает Вайнерман.

О биографии и творчестве писателя

Федор Михайлович Достоевский - русский писатель, член-корреспондент Петербургской Академии наук (1877). В своих ранних произведениях ("Бедные люди", "Неточка Незванова" и других) продолжил гуманистические традиции гоголевского направления в русской литературе: описал страдания "маленького человека" как трагедию социальную. В 1849 году вместе с участниками революционного кружка М. В. Петрашевского был арестован и приговорен к смертной казни, замененной затем четырехлетней каторгой. В 1859 году по возвращении в Петербург возобновил литературную деятельность. Вместе с братом издавал журналы "Время" и "Эпоха", где пропагандировал идеологию почвенничества, близкую к славянофильству. В 1960-1970-е годы создал такие всемирно известные произведения, как "Униженные и оскорбленные", "Преступление и наказание", "Идиот", "Бесы", "Братья Карамазовы". Творчество Достоевского оказало глубокое влияние на русскую и мировую литературу.

Достоевский и Омск

Достоевский пробыл на омской каторге с 1850 года по 1854 год. Здесь он работал на кирпичном заводе, обжигал и толок алебастр, трудился в инженерной мастерской, разгребал снег на улицах города. Писать в остроге было запрещено, поэтому основной творческой работой Достоевского в Омске было обдумывание своих будущих романов. В конце 1854 года Достоевский был сослан в Семипалатинск, где он пробыл до 1859 года.