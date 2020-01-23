В Швейцарии посвятили Эйнштейну самую маленькую золотую монету

ЖЕНЕВА, 23 января. /ТАСС/. На золотой монете, выпущенной в Швейцарии, появилось изображение Альберта Эйнштейна. Альпийская республика отдает таким образом дань памяти ученому. Как сообщает национальный монетный двор Swissmint, монета является самой маленькой в мире: ее диаметр всего 2,96 мм, а масса - 0,63 грамма.

Подчеркивается, что швейцарские специалисты стремились выйти за границы возможного, применить наилучшие технологии, чтобы "сделать нечто уникальное".

На аверсе дензнака помимо портрета Эйнштейна указан год выпуска - 2020, а на реверсе - номинал 1/4 франка, швейцарский крест и латинское название страны - Helvetia. Swissmint выпустил к монете специальный ларчик с увеличительными стеклами и фонариком. Это даст возможность обладателям монеты ее внимательно рассмотреть.

Альберт Эйнштейн (1879-1955) - немецкий физик, один из основоположников современной теоретической физики, создатель теории относительности, квантовой теории и теории фотоэффекта. Один из участников "манифеста Рассела - Эйнштейна" против использования ядерной энергии в военных целях (1955) и инициаторов Пагуошского движения ученых (1957). Лауреат Нобелевской премии по физике (1921). Эйнштейн - автор более чем 300 научных работ по физике, а также около 150 книг и статей в области истории и философии науки, публицистики. Он активно выступал против войны, за гуманизм и уважение прав человека.