{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

В Швейцарии посвятили Эйнштейну самую маленькую золотую монету

Диаметр монеты составляет 2,96 мм, а масса - 0,63 грамма

ЖЕНЕВА, 23 января. /ТАСС/. На золотой монете, выпущенной в Швейцарии, появилось изображение Альберта Эйнштейна. Альпийская республика отдает таким образом дань памяти ученому. Как сообщает национальный монетный двор Swissmint, монета является самой маленькой в мире: ее диаметр всего 2,96 мм, а масса - 0,63 грамма.

Подчеркивается, что швейцарские специалисты стремились выйти за границы возможного, применить наилучшие технологии, чтобы "сделать нечто уникальное".

На аверсе дензнака помимо портрета Эйнштейна указан год выпуска - 2020, а на реверсе - номинал 1/4 франка, швейцарский крест и латинское название страны - Helvetia. Swissmint выпустил к монете специальный ларчик с увеличительными стеклами и фонариком. Это даст возможность обладателям монеты ее внимательно рассмотреть.

Альберт Эйнштейн (1879-1955) - немецкий физик, один из основоположников современной теоретической физики, создатель теории относительности, квантовой теории и теории фотоэффекта. Один из участников "манифеста Рассела - Эйнштейна" против использования ядерной энергии в военных целях (1955) и инициаторов Пагуошского движения ученых (1957). Лауреат Нобелевской премии по физике (1921). Эйнштейн - автор более чем 300 научных работ по физике, а также около 150 книг и статей в области истории и философии науки, публицистики. Он активно выступал против войны, за гуманизм и уважение прав человека.

Теги
Швейцария
Реклама на ТАСС
Студенты из России победили на международных соревнованиях по Dota 2 и PUBG Mobile в Китае
Они выиграли 150 тыс. юаней
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС