Обвиняемый во взяточничестве глава МВД по Коми Половников обжаловал арест

СЫКТЫВКАР, 23 января. /ТАСС/. Министр внутренних дел по Республике Коми Виктор Половников, обвиняемый в получении особо крупной взятки, обжаловал арест. Об этом сообщил ТАСС его адвокат Асад Джабиров.

Сыктывкарский городской суд 17 января заключил Половникова под стражу сроком на два месяца. Представители защиты просили суд избрать для главы МВД по Республике Коми меру пресечения в виде домашнего ареста или любую другую меру, не связанную с заключением под стражу.

"Мера пресечения обжалована, мы успели, все доводы в ней отразили. Жалоба принята, решается вопрос о передаче ее в Верховный суд [Республики Коми] и назначении даты заседания. Мы ссылались, что решение об аресте необоснованное и немотивированное, ни одно из опасений, на которых основывало свое ходатайство следствие, не подтвердилось в ходе заседания суда. Не представили сведений, что он может скрыться, мешать следствию, угрожать кому-то из свидетелей или иным путем воспрепятствовать по делу, то есть решение [об аресте] безосновательное", - сказал ТАСС адвокат.

По его словам, сторона защиты заявила также доводы, что судебное заседание по избранию меры пресечения Половникову провели в закрытом от СМИ режиме необоснованно.

Генерал-майор полиции Виктор Половников был задержан 16 января, 17 января ему предъявили обвинение в совершении преступления по ч. 6 ст. 290 УК РФ ("Получение взятки в особо крупном размере"). Глава МВД по Республике Коми арестован до 17 февраля. Ему вменяется получение взятки в размере 25 млн рублей, из которых не менее 12 млн рублей министр получил лично в июле 2017 года в Сыктывкаре от совладельца сыктывкарской компании "Деловой альянс" Сергея Ситникова при посредничестве его адвоката Маргариты Мартиросян и знакомого Половникова - экс-главы УФСКН по Татарстану Фаяза Шабаева. По предварительным данным следствия, взятка предназначалась за помощь Ситникову, который на тот момент находился под стражей по обвинению в мошенничестве.

В декабре прошлого года Шабаева задержали в Москве и арестовали до 17 февраля. Он обвиняется в посредничестве в передаче крупной взятки (ч. 4 ст. 291.1 УК РФ). Уголовные дела всех фигурантов объединены в одно производство. Половников вину не признал, заявив, что его оговорили. Половников возглавлял МВД по Коми с мая 2015 года, до этого он с ноября 2011 года занимал должность заместителя начальника Главного управления МВД России по Дальневосточному федеральному округу.