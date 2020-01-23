Часы Судного дня теперь показывают 100 секунд до "ядерной полуночи"

ВАШИНГТОН, 23 января. /ТАСС/. Часы Судного дня переведены на 20 секунд вперед и теперь показывают 23:58:20 до наступления "ядерной полуночи". Об этом заявила в четверг на пресс-конференции президент американского журнала Bulletin of the Atomic Scientists Рейчел Бронсон. Именно на обложке этого издания часы впервые появились в 1947 году.

Почему Часы Судного дня перевели рекордно близко к полуночи?

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"Мы собрались здесь, чтобы обновить часы и выразить озабоченность существующими угрозами, - сказала Бронсон. - Сегодня мы не испытываем оптимизма".

В числе причин изменения "времени" эксперты назвали, в частности, ситуацию вокруг Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе и прекращение действия Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности.

Часы Судного дня не переводились с 2018 года.

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