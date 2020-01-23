В Крыму запустят проект подготовки менеджеров для сферы туризма

СИМФЕРОПОЛЬ, 23 января. /ТАСС/. Проект подготовки менеджеров среднего и высшего звена для сферы туризма "Академия гостеприимства" запустят в Ялте. Об этом в четверг сообщила пресс-служба главы республики.

"В рамках проекта будет осуществляться подготовка менеджеров среднего и высшего звена, организована работа со студентами и школьниками", - говорится в сообщении.

Глава Крыма Сергей Аксенов на своей странице в Facebook сообщил, что проект "Академия гостеприимства" будет базироваться на территории города Ялты. "Уверен, данный проект даст дополнительный импульс повышения уровня культуры сервиса, а также позволит готовить на месте менеджеров среднего и высшего звена. Ожидаем, что проект принесет пользу крымскому туризму", - написал Аксенов.

Крым впервые побил рекорд по туристическому потоку за весь постсоветский период в 2018 году, приняв 6,8 млн человек, что на 28% больше, чем годом ранее. В 2019 году этот показатель был превышен уже в октябре, а по итогам года на полуострове отдохнули 7,43 млн человек, что на 9,3% выше показателей 2018 года.