Путин одобрил включение еще 18 управленцев в резерв кадров под патронажем президента

МОСКВА, 23 января. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин одобрил обновленный состав резерва управленческих кадров, находящихся под патронажем главы государства.

Как сообщает официальный сайт Кремля, в состав резерва вошли 18 человек, большинство из которых представляют органы государственной власти в субъектах Федерации. "Кандидаты прошли личностно-профессиональную диагностику и оценку управленческих качеств", - говорится в сообщении.

Всего в составе резерва на данный момент 138 человек. 48% из них - представители региональных органов государственной власти, 37% - представители федеральных органов государственной власти, 12% - представители бизнес-сообщества, научные и общественные деятели, 3% - представители органов местного самоуправления. В Кремле напомнили, что участники резерва в течение года проходят подготовку по развитию профессиональной и управленческой компетентности. "Самые эффективные управленцы получают повышения в должности", - говорится в сообщении.

В 2019 году из президентского резерва были назначены главы Астраханской и Челябинской областей, а также города Севастополя. Кроме того, в начале этого года состоялись президентское назначение Валерия Фалькова на должность министра науки и высшего образования, а также два назначения в новой структуре аппарата правительства.