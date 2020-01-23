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Псковские власти планируют направить 300 млн рублей на повышение окладов бюджетникам

Окладная часть зарплаты увеличится у педагогов, медиков и работников культуры

ПСКОВ, 23 января. /ТАСС/. Власти Псковской области в 2020 году направят 300 млн рублей на повышение окладов педагогам, медикам и работникам культуры, окладная часть зарплаты будет увеличена до минимального размера оплаты труда (МРОТ), сообщил в четверг губернатор Михаил Ведерников в ходе встречи с театральными деятелями.

"Мы планируем, что с 1 сентября этого года окладная часть будет приравнена к МРОТ. Это важное решение, потому что оклады разные везде: 8 тыс. рублей, 6 тыс. рублей, 10 тыс. рублей. И привлекательность работы в театре и в сфере культуры сильно теряется. Мы эту меру поддержки сделаем одновременно для педагогов, медиков и для работников культуры. В порядка 300 млн рублей это обойдется, но мы понимаем, где эти средства искать", - сказал губернатор.

Чтобы повысить престиж профессии работников сферы культуры, власти региона утвердили театральную премию, которая будет вручаться ежегодно.

"Принято решение с тем, что у нас будет ежегодно проводиться церемония вручения театральной премии Псковской области. Мы на этот год средства предусмотрели. Приняли решение, создали автономную некоммерческую организацию "Псков-концерт". Туда же войдет филармония, псковский симфонический оркестр, возможно, театр кукол. Это будет серьезная структура, которая будет заниматься профессионально организацией событийных мероприятий, которые традиционно на территории области проходят", - сказал Ведерников.

Величина прожиточного минимума в регионе составляет около 11,1 тыс. рублей.

Теги
РоссияПсковская область
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