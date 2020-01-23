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Жители и гости Геленджика решат, на что будет направлен курортный сбор

Среди предложений - ремонт светомузыкального фонтана на городской набережной, комплексное озеленение набережных, установка малых архитектурных форм, монтаж питьевых фонтанов, установка памятного знака морякам-куниковцам

КРАСНОДАР, 23 января. /ТАСС/. Опрос среди жителей и гостей Геленджика о том, на что будет направлен курортный сбор, стартовал на официальном сайте администрации города. Об этом в четверг сообщили журналистам в министерстве курортов, туризма и олимпийского наследия Краснодарского края.

Курортный сбор на Кубани взимается с середины 2018 года, сейчас его ввели в 11 населенных пунктах: Анапе, Геленджике, Горячем Ключе, Сочи, в Шепсинском, Небугском, Новомихайловском, Джубгинском сельских поселениях, с 1 января 2020 года в эксперимент были также включены Ейское городское и Должанское сельское поселения Ейского района, Тенгинское сельское поселение Туапсинского района. Размер курортного сбора составляет 10 рублей. Средства от курортного сбора направляют на благоустройство территорий в данных населенных пунктах.

"Руководство города [Геленджика] предлагает жителям и гостям определить, на какие нужды направить курортный бюджет до 2022 года. Среди предложений - ремонт светомузыкального фонтана на городской набережной, комплексное озеленение набережных, установка малых архитектурных форм, монтаж питьевых фонтанов", - сообщили в министерстве.

Отмечается, что в числе рассматриваемых проектов также есть установка памятного знака морякам-куниковцам в сквере Победы, устройство скейт-парка в Архипо-Осиповке, монтаж спортивных тренажеров на общественных территориях. Принять участие в голосовании и определить, на какой проект по городскому благоустройству должны быть направлены средства курортного сбора можно будет до 3 февраля.

С начала проведения эксперимента по взиманию курортного сбора на Кубани туристы, посетившие Геленджик, перечислили в бюджет Краснодарского края более 36,5 млн рублей. В октябре прошлого года на собранные средства был построен сквер в районе пригородного автовокзала.

Закон о введении курортного сбора был принят в России в июле 2017 года. Он предусматривает введение в экспериментальном режиме в 2018-2022 годах сбора с туристов за пользование курортной инфраструктурой в Алтайском, Краснодарском, Ставропольском краях и в Крыму, который отложил свое участие. С 1 мая 2018 года эксперимент стартовал в Алтайском и Ставропольском краях, с 16 июля - в Краснодарском крае.

Теги
РоссияКраснодарский край
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