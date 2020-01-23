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Власти Нижегородской области выделят на покупку жилья для детей-сирот почти 1 млрд рублей

В регионе планируется закупить более 700 квартир

ТАСС, 23 января. Власти Нижегородской области в 2020 году выделят почти 1 млрд рублей на приобретение жилья для детей-сирот, это на 140 млн рублей больше, чем в прошлом году, сообщили в четверг журналистам в пресс-службе правительства региона.

"Принято решение направить на эти цели 994 миллиона, 867 из которых - региональные средства. Общий объем финансирования по сравнению с прошлым годом вырос на 140 млн", - цитирует губернатора Глеба Никитина пресс-служба.

Так, власти намерены закупить более 700 квартир, 163 из них расположены в Нижнем Новгороде. В 2021 году жильем планируется обеспечить еще 807 детей-сирот, в 2022 году - 837 человек. Таким образом, за три года в области хотят полностью ликвидировать существующую очередь на жилье.

В министерстве социальной политики региона отметили, что для успешного решения поставленной задачи и стопроцентного удовлетворения потребности в жилье детей-сирот необходимо строительство домов социального назначения, при проектировании которых следует предусмотреть также квартиры для инвалидов-колясочников.

Теги
РоссияНижегородская область
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