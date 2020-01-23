Радио "Свобода" подало документы для регистрации юридического лица в России

МОСКВА, 23 января. /ТАСС/. Радио "Свобода" подало документы для регистрации юридического лица в Российской Федерации. Об этом сообщил в четверг ТАСС директор русской службы радио Андрей Шарый.

"Это связано с требованиями российского законодательства. Согласно принятым поправкам к закону об иностранных агентах, мы обязаны до 1 февраля изменить форму своей регистрации в России. В этой связи мы подали документы в налоговые органы", - заявил Шарый ТАСС.

"Радио Свобода" стало первым в России иностранным СМИ, выполняющим функции иностранного агента, оштрафованным за невыполнение требований законодательства.

Как и другие НКО-иноагенты, иностранные СМИ, включенные в перечень, обязаны раз в полгода (не позднее 15 января и 15 июля) предоставлять отчет о своей деятельности и персональном составе руководящих органов, а ежеквартально (не позднее 15 января, 15 апреля, 15 июля и 15 октября) - отчет о целях расходования денежных средств и использования иного имущества, в том числе полученных от иностранных источников, о фактическом расходовании и использовании денежных средств и иного имущества, полученных от иностранных источников. Также СМИ-иноагенты обязаны проводить аудит своей годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, представляя в Минюст аудиторское заключение не позднее 15 апреля за предыдущий год.

5 декабря прошлого года Минюст признал иноагентами девять иностранных СМИ: "Голос Америки", "Радио Свободная Европа/Радио Свобода" (РСЕ/РС), телеканал "Настоящее время", татаро-башкирскую службу "Радио Свобода" (Azatliq Radiosi), "Сибирь. Реалии", "Idel. Реалии", "Фактограф", "Кавказ. Реалии", "Крым. Реалии".