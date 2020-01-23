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В Петербурге после дорожного конфликта в полицию доставили 12 человек

По предварительной информации, конфликт начался из-за водителя автомобиля Porsche, который проехал по тротуару

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 24 января. /ТАСС/. Автомобилист, выехавший на тротуар на северо-востоке Санкт-Петербурга, стал, по предварительным данным, причиной дорожного конфликта с участием 12 человек, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Участников конфликта доставили в отдел полиции для разбирательства.

"23 января около 21:00 мск в полицию Московского района поступило сообщение о конфликте группы мужчин у дома 24 по Заставской улице. В отдел для разбирательства доставили обе стороны конфликта: всего 12 участников. Предварительно установлено, что причиной конфликта стал автомобиль Porsche, водитель которого решил проехаться по тротуару", - говорится в сообщении, распространенном в четверг.

В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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