В Москве открывается выставка "Непокоренные" памяти жертв Холокоста

МОСКВА, 24 января. /ТАСС/. Выставка "Непокоренные: трагедия, героизм и сопротивление советских граждан в нацистских лагерях", приуроченная к Дню памяти жертв Холокоста, открывается в пятницу в Музее Победы на Поклонной горе в Москве, сообщили организаторы выставки.

"Мы должны знать правду об этих страницах истории войны во всей ее полноте, чтобы не осталось места для недобросовестных спекуляций, попыток что-то умолчать или переложить ответственность. Чем больше мы будем знать фактов и документов, даже таких страшных, какие представлены на этой выставке, передавать эти знания новым поколениям, тем больше уверенности, что такого никогда и нигде не повторится", - сказал ТАСС директор Музея Победы Александр Школьник.

Основной раздел экспозиции посвящен героям антифашистского сопротивления в лагерях, в первую очередь членам Братского союза военнопленных (БСВ) - крупнейшей организации лагерного сопротивления в годы Второй мировой войны. На выставке будут представлены личные вещи участников сопротивления, документы и фотоматериалы о восстаниях в лагерях. Посетители смогут увидеть прежде не экспонировавшиеся вещи Александра Печерского - организатора восстания в нацистском лагере смерти Собибор, рукопись Николая Кюнга, документы Михаила Девятаева, совершившего побег из немецкого концлагеря на угнанном им бомбардировщике, документы генерала Дмитрия Карбышева. Также на выставке будут представлены вещи узников концлагеря Маутхаузен, где в феврале 1945 года произошло крупнейшее восстание пленных офицеров-красноармейцев.

"На выставке будет рассказано об истоках расовой теории нацистов, об их планах по уничтожению людей и целых народов и о продуманной и разветвленной системе концентрационных и других лагерей, созданных для изоляции и уничтожения несогласных с нацистским режимом. Предметы живописи и графики, экспонаты, найденные на местах расправ и принадлежавшие узникам концлагерей, наглядно покажут весь ужас нацистской лагерной системы. Экспозиция призвана продемонстрировать чудовищные преступления нацизма против человечности и силу воли и духа пленников, которые до конца боролись за жизнь и свободу - свою и своих товарищей", - отметили в пресс-службе.

Выставка продлится до 3 марта. Ее основными организаторами являются Музей Победы и Фонд Александра Печерского, Российское историческое общество, Российское военное историческое общество при участии Мемориального музея Ясеноваца (Хорватия), Мемориального комплекса Фальстад (Норвегия), Музея народного освобождения Марибор (Словения).

27 января отмечается Международный день памяти Холокоста, установленный Генеральной Ассамблеей ООН в 2005 году. В этот день, 27 января 1945 года, советскими войсками был освобожден концлагерь Освенцим (Аушвиц).