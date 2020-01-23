Власти Греции сообщили о кибератаке на правительственные сайты

АФИНЫ, 24 января. /ТАСС/. Правительственные сайты Греции подверглись кибератаке в четверг вечером. Об этом сообщил официальный представитель греческого правительства Стелиос Пецас.

"Этим вечером произошла кибератака на правительственные сайты методом DDoS. Эти нападения привели к сбоям в работе некоторых веб-сайтов", - сказал Пецас.

По его словам, "немедленно были приняты контрмеры". "Нормальная работа возобновилась без каких-либо дополнительных технических последствий после интенсивных усилий групп специалистов по устранению таких инцидентов", - подчеркнул представитель кабинета.

Как сообщает газета Naftemporiki, в результате кибератаки перестали работать многие сайты, в том числе МИД, министерства морского флота и островной политики, МВД, премьер-министра и другие. Новая кибератака произошла спустя несколько дней после подтвержденной атаки на них турецких хакеров. 17 января турецкая хакерская группа взломала сайты Национальной службы разведки Греции, министерства иностранных дел, парламента, министерства финансов, афинской биржи. Они не работали около часа. На следующий день греческая хакерская группа Anonymous Greece провела ответную кибератаку на сайты правительства Турции.

"Турки ударили, и мы ответили на следующий день. Мы информируем, что атаки только начались. На каждую новую атаку будет дан ответ", - приводит газета заявление Anonymous Greece.

В последнее время отношения Греции и Турции резко обострились из-за подписанного в ноябре Анкарой с базирующимся в Триполи правительством меморандума о взаимопонимании по разграничению морских зон между Турцией и Ливией. Греция называет его недействующим и лишенным юридической силы. По оценке греческого МИД, документ, в котором имеются координаты для фактического разграничения морского шельфа и исключительных экономических зон (ИЭЗ) Турции и Ливии, лишает шельфа и ИЭЗ греческие острова, которые находятся между Турцией и Ливией.

Министр национальной обороны Турции Хулуси Акар в четверг заявил, что Греция перебрасывает вооружения на 16 островов, на которых, согласно существующим договоренностям, не должно размещаться оружие. О каких именно островах идет речь, Акар не уточнил. В греческом МИД в ответ заявили, что Греция имеет право на укрепление обороны на всей своей территории, включая острова, с учетом угроз, которые исходят от Турции.