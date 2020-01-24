Экипажу находящегося в Китае российского судна "Патриот" объяснили причину задержки

ВЛАДИВОСТОК, 24 января. /ТАСС/. Моряки российского судна "Патриот" в китайском порту Нингдэ получили продовольствие и чистую воду, которых должно хватить примерно на 10 дней, сообщил ТАСС в пятницу председатель Дальневосточной региональной организации Российского профсоюза моряков (ДВО РПСМ) Николай Суханов.

Суханов 23 января сообщил ТАСС, что экипаж "Патриота" обратился в профсоюз с просьбой помочь в возвращении на родину. Судно находится в китайском порту Нингдэ, его снабжение нерегулярно, и у 19 моряков пока нет возможности вернуться домой.

"На борт судна были доставлены свежие продукты, вода. Кроме того, морякам объяснили причину задержки их репатриации и сбоя поставки продуктов, сообщили, что это связано с празднованием китайского Нового года. Обстановка на судне стабилизировалась. <...> Сказали, после 6 февраля, когда праздники заканчиваются, где-то в середине месяца они должны быть репатриированы", - сообщил Суханов.

По словам Суханова, морякам пообещали выплатить зарплату после возвращения в Приморье. Чтобы защитить свои права, члены экипажа вступают в Российский профсоюз моряков, направляя соответствующие заявления через интернет с борта судна. Также россиян предупредили об опасности, связанной с коронавирусом, и посоветовали обращаться к медикам в случае недомогания.

Заместитель директора судоходной компании "Гудзон" Олег Аникин 23 января сообщил ТАСС, что компания рассчитывает на субсидии правительства РФ в качестве помощи компании, так как судно "Патриот" находится под санкциями США, а компания испытывает финансовые трудности. Аникин сообщил, что судно пришло на ремонт в КНР, но в компании в настоящее время нет средств для оплаты работ.