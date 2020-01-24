Волгоградское отделение РВИО отреставрирует Т-34, "Катюшу" и пушки на мемориале в Германии

ВОЛГОГРАД, 24 января. /Корр. ТАСС Игорь Каленич/. Активисты волгоградского регионального отделения Российского военно-исторического общества отреставрируют к 75-летию Победы боевую технику времен Великой Отечественной войны на мемориале "Зееловские высоты" на востоке Германии. Среди них танк Т-34, реактивный миномет "Катюша", пушка, гаубица, 120-мм миномет и прожектор. Об этом ТАСС сообщил председатель регионального отделения РВИО Виктор Василевский, который является инициатором этого проекта.

"В рамках международного проекта "Своих не бросаем" планируем реставрацию советской техники времен войны на мемориальном комплексе "Зееловские высоты" в Германии выполнить к 9 мая, к 75-летию Победы. Но если немецкая сторона будет так долго все согласовывать, боюсь, мы можем не успеть", - сказал Василевский.

Договоренность о проведении реставрации техники на этом мемориале была, по словам собеседника, достигнута им с бургомистром города Зеелов еще в начале осени прошлого года. "Я уже говорил, и повторю это сейчас, главная цель проекта - показать отрицающей исторические факты Европе, что мы, два основных противника - Германия и Россия, понесшие в войне самые большие людские потери, трудимся вместе над сохранением исторического наследия", - подчеркнул Василевский.

Он уточнил, что отреставрированы будут танк Т-34, пушка ЗИС-3, легендарная боевая машина БМ-13 "Катюша", 152-мм гаубица, 120-мм миномет и прожекторная установка АПМ-90. Восстановление техники происходит на внебюджетные средства и добровольные пожертвования.

Василевский также отметил, что аудиогид на мемориальном комплексе "Зееловские высоты" сейчас звучит только на немецком, английском и польских языках. "Согласитесь, это, по меньшей мере, странно. Поэтому запуск аудиогида на русском языке мы также берем на себя", - сказал руководитель волгоградского отделения РВИО. В прошлом году в рамках проекта "Своих не бросаем" волгоградские любители военной истории организовали в немецком городе Торгау реставрацию танка Т-34 и благоустроили территорию у этого воинского мемориала.

Мемориальный комплекс "Зееловские высоты" - это большой мемориальный комплекс, расположенный на окраине города Зеелов примерно в 60 км к востоку от Берлина. Здесь в апреле 1945 года произошло одно из самых ожесточенных сражений Берлинской операции. Мемориал был открыт в 1972 году и включает в себя памятник советскому солдату, воинское кладбище, музей и выставку образцов военной техники под открытым небом.