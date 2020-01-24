Младшеклассников Новосибирской области обеспечат горячим питанием к 1 сентября

НОВОСИБИРСК, 24 января. /ТАСС/. Новосибирская область обеспечит горячими обедами учеников младших классов к 1 сентября 2020 года, сообщил в Новосибирске на встрече с родителями секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак.

Президент России Владимир Путин во время оглашения ежегодного послания Федеральному собранию 15 января предложил сделать бесплатным горячее питание для учеников начальной школы. Он отметил, что такое питание ученики начальных классов в школах, технически готовых к этому, должны начать получать с 1 сентября 2020 года, по всей стране - не позднее 1 сентября 2023 года.

"С 1 сентября Новосибирская область полностью будет готова к этому, губернатор такую задачу поставил. Новосибирская [область] с этим справится. Поддержка со стороны федерального центра будет обеспечена", - сказал Турчак.

По его словам, в регионе есть четыре школы, где необходимо подготовить инфраструктуру для обеспечения горячим питанием. Ранее глава региона Андрей Травников заявил, что все школьники начальных классов в Новосибирской области уже с 1 сентября текущего года будут обеспечены бесплатными горячими обедами.