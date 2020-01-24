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"Известия": эксперимент по смене специальности после второго курса запустят в 2021 году

Пилотный проект для студентов может стартовать в нескольких регионах России

МОСКВА, 24 января. /ТАСС/. Пилотный проект, в рамках которого студенты смогут поменять специальность после второго курса обучения, запустят уже в следующем году, сообщают в пятницу "Известия" со ссылкой на заместителя председателя комитета правительства по науке, образованию и культуре Виктора Кресса.

О необходимости дать студентам возможность менять направление обучения после второго курса в послании Федеральному собранию упомянул президент России Владимир Путин, напоминает газета.

"Будем обсуждать данный вопрос в I квартале нынешнего года. Если все ведомства пойдут друг другу навстречу, то уже в 2021 году мы наверняка сможем запустить пилотный проект в нескольких регионах, а через год или два тиражировать новую схему на всю страну", - приводит слова Кресса газета.

Директор Центра трансформации образования бизнес-школы "Сколково" Ольга Назайкинская рассказала "Известиям", что в России может появиться такая система образования, как "2+2+2", подразумевающая возможность для студентов определиться со своей профессией не только после второго курса обучения, но и уточнить ее после окончания бакалавриата.

Издание отмечает, что подобную систему используют в лучших университетах Европы, США, Китая и Японии. Также отмечается, что система "2+2+2" значительно снизит количество отчислений из-за ошибок в выборе профессии.

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Путин, Владимир ВладимировичРоссия
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