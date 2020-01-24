Власти Таиланда намерены легализовать растение кратом в определенных районах страны

БАНГКОК, 24 января. /ТАСС/. Комитет по контролю за наркотиками Таиланда планирует ослабить юридический запрет на использование растения семейства мареновых кратом и разрешить его потребление в определенных районах королевства. Как сообщила в пятницу газета Bangkok Post, данный шаг является частью попытки министерства юстиции исключить растение из национального списка наркотиков, в котором оно находится последние 78 лет.

Инициатива была поддержана 95% участников публичных слушаний на эту тему. Большинство из них согласилось, что кратом должен быть легализован. Около 5% выразили озабоченность по поводу его влияния на молодежь, отметил министр юстиции Сомсак Тхепсутхин. "Комитет также, вероятно, примет решение по предложению легализовать кратом в определенных районах королевства", - добавил он.

Помимо плана по легализации кратома в определенных районах, комитет будет поддерживать рекомендации по исключению растения из списка наркотиков. Министр сказал, что предложения будут переданы кабинету министров для окончательного решения, прежде чем они будут рассмотрены для принятия в парламенте.

Тхепсутхин подчеркнул, что необходимы строгие меры, чтобы предотвратить злоупотребление кратома. Тем не менее министр считает, что опасения по поводу злоупотребления им не должны мешать его реклассификации, что принесет как медицинские, так и экономические выгоды. Это растение долгое время использовалось в качестве традиционного лекарства для лечения боли, лихорадки, дизентерии и диареи. В настоящее время рассмотрение одного дела, связанного с кратомом, обходится государству примерно в 20 тыс. батов ($660).

На прошлой неделе правительство Таиланда заявило, что планирует в июне 2020 года исключить кратом из национального списка наркотиков.

20 февраля 2019 года вступили в силу поправки к Закону о наркотиках от 1979 года, разрешающие использование каннабиса в медицинских и исследовательских целях. Кроме того, на территории королевства разрешено на законных основаниях выращивать марихуану в сельскохозяйственных, коммерческих и промышленных целях, однако под строгим надзором властей. Марихуану могут иметь в своем распоряжении ученые, врачи, практикующие таиландскую традиционную медицину, сотрудники Красного Креста, местные фермеры, получившие разрешение от государства, а также иностранные пациенты, которым она необходима для лечения.