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В Коми полицейские отправили претензию поставщику блюд в изолятор за кашу с жуками

Ранее на жуков в овсяной каше пожаловался один из задержанных

СЫКТЫВКАР, 24 января. /ТАСС/. Отдел полиции города Инты Республики Коми направил претензию поставщику продуктов в изолятор временного содержания после приготовления каши с жуками. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе МВД по региону.

Ранее один из задержанных пожаловался на жуков в овсяной каше. "В адрес руководителя ОМВД России по Инте действительно поступила жалоба на некачественную еду в интинском изоляторе временного содержания. В связи с этим в адрес юридического лица, с которым заключен госконтракт по приготовлению холодной и горячей пищи для лиц, содержащихся в изоляторе, руководитель отдела полиции Инты направил претензию, в которой указано на необходимость соблюдения технологических режимов, приемов, рецептур и норм выхода готовых блюд", - сообщили ТАСС в пресс-службе МВД по региону.

По жалобе задержанного ОМВД также обратился в отделение Роспотребнадзора, откуда пришел ответ, что "насекомые в еде опасности для взрослого человека не представляют, особенно после тепловой обработки". С этим ответом был письменно ознакомлен направивший жалобу.

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