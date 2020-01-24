В Федерации еврейских общин назвали неправильным отмечать День памяти Холокоста в Польше

МОСКВА, 24 января. /ТАСС/. Президент Федерации еврейских общин России (ФЕОР) Александр Борода назвал неправильной практику отмечать День памяти Холокоста в Польше. Он считает, что это легитимизирует действия ее руководства в годы войны. Заявление он сделал в пятницу на пресс-конференции, посвященной VII съезду ФЕОР.

"Сейчас директор Освенцима - очень такая интересная должность - выступил против форума в Иерусалиме, что это как бы подрывает ежегодное ритуальное мероприятие в Освенциме и люди, президенты не приезжают в Освенцим. Мне кажется, - сказал раввин, - что вообще эта традиция приезжать в Польшу по поводу дня Холокоста - это неправильная практика. Потому что лидеры приезжают не только в Освенцим, они приезжают в Польшу и тем самым дают некий статус, некий почет, некую легитимизацию того, как вели себя руководство Польши и поляки во время Второй Мировой войны".

Борода добавил, что посвященные Дню памяти Холокоста мероприятия "очень правильно проводить именно в Иерусалиме". "Мне кажется, Иерусалим, как, собственно, переводится Город мира, - это город, который стремится к правде о том, что было в прошлом, и устанавливает мир на будущее. Я бы хотел, чтобы стало традицией проводить 27 января именно в Иерусалиме, а не в Освенциме мероприятия - это соответствуют и исторической правде, и здравому смыслу", - добавил раввин.

ФЕОР - крупнейшая централизованная еврейская организация, объединяющая религиозные общины на всей территории страны, декларирующая своей целью создание условий для полноценной религиозной и национально-культурной жизни евреев в России.

27 января отмечается Международный день памяти Холокоста, установленный Генассамблеей ООН в 2005 году. В этот день, 27 января 1945 года, советскими войсками был освобожден концлагерь Освенцим (Аушвиц).

В четверг в Иерусалиме состоялся Всемирный форум памяти Холокоста, в котором участвовал Александр Борода. В нем приняли участие лидеры государств и правительств 45 стран, включая Россию, Германию, Италию, США и Францию.