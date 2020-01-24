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"Единая Россия" предлагает возобновить майские студенческие эстафеты по Садовому кольцу

По мнению заместителя секретаря генсовета партии Евгения Ревенко, такие эстафеты способствуют вовлечению молодых граждан в массовый спорт

МОСКВА, 24 января. /ТАСС/. "Единая Россия" обратится в ряд министерств с просьбой возобновить майские студенческие эстафеты по Садовому кольцу в Москве с 2021 года. Решение об этом было принято на заседании рабочей группы генерального совета партии по поддержке молодежных инициатив.

"Партия "Единая Россия" обратится в Министерство науки и высшего образования России, Министерство спорта России, Федеральное агентство по делам молодежи и столичное правительство с просьбой возобновить с 2021 года ежегодные майские студенческие эстафеты по Садовому кольцу", - сообщили в пятницу в пресс-службе партии.

По мнению сопредседателя рабочей группы, заместителя секретаря генсовета партии, депутата Госдумы Евгения Ревенко, такие эстафеты способствуют вовлечению молодых граждан в массовый спорт. "Совсем скоро будет столетие этого знаменитого забега. Я считаю, что интересно возродить этот проект уже в 2021 году, чтобы студенческие команды со всей страны приезжали в столицу и принимали участие в эстафете со стартом и финишем на проспекте Академика Сахарова", - приводит пресс-служба слова Ревенко.

Отмечается, что на "актуальность инициативы" указала и сопредседатель рабочей группы, руководитель всероссийского общественного движения "Волонтеры Победы" Ольга Амельченкова. "Мне кажется, что идея проведения массового забега в Москве найдет отклик у молодежи из разных субъектов нашей страны. Мы могли бы провести такой пробный забег, а потом тиражировать его в других субъектах РФ", - отметила она.

Легкоатлетические эстафеты по Бульварному, а затем Садовому кольцу проходили с 1922 года, их проведение не прерывалось даже в годы Великой Отечественной войны.

С 2013 года эстафета проводится на территории Олимпийского комплекса "Лужники" и прилегающих набережных Москвы.

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