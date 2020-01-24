{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Временно отстраненная глава академии грамзаписи США рассказала о подтасовках на Grammy

Дебора Дуган заявила, что решение о "пятерке" номинантов в категории "Лучшая песня" принимают главным образом белые мужчины

НЬЮ-ЙОРК, 24 января. /ТАСС/. Национальная академия искусства и техники грамзаписи США может подтасовывать часть списков номинантов на Grammy. С таким обвинением выступила в эфирах телекомпаний CBS и ABC Дебора Дуган, временно отстраненная от исполнения обязанностей президента и генерального директора академии за 10 дней до 62-й по счету ежегодной церемонии вручения Grammy.

Ей во время интервью задали вопрос, следует ли считать подтасованным список новых лауреатов Grammy, имена которых станут известны 26 января. "Я имею в виду, что система [отбора номинантов] должна быть более транспарентной и исключать случаи конфликта интересов", - ответила Дуган.

Во время интервью CBS Дуган утвердительно ответила на вопрос, действительно ли руководству академии негласно позволено дополнять или менять шорт-лист претендентов на премию. Она отказалась назвать конкретные имена, но заявила, что решение, например, по включению претендентов на Grammy в категории "Лучшая песня" в "пятерку" номинантов, "принимают главным образом белые мужчины".

21 января Дуган изложила свои претензии к академии в исковой жалобе, направленной на рассмотрение федеральной комиссии по вопросам равных прав и возможностей при трудоустройстве. Эта комиссия вправе штрафовать того или иного работодателя за дискриминацию при приеме на работу или же во время выполнения трудового контракта. В этой жалобе Дуган обвинила организатора Grammy в дискриминации по признаку пола и в нарушениях процедуры голосования за номинантов на Grammy.

Дуган также обвинила главного юрисконсульта академии Джоэля Каца в сексуальных домогательствах и поставила об этом в известность кадровый департамент организации в письме, отправленном по электронной почте 22 декабря 2019 года. Юрисконсульт отверг обвинения в свой адрес. Дуган утверждает, что ее отстранение стало прямым следствием ее "сигнала" кадрам.

Дуган в мае 2019 года стала первой в истории женщиной, избранной президентом Национальной академии искусства и техники грамзаписи США. К исполнению обязанностей она приступила 1 августа того же года.

Дуган, как уточнил ее адвокат Даглас Вигдор, восемь лет отработала в руководстве звукозаписывающей компании EMI, столько же во главе подразделения печати и рекламы компании Disney, а в 2001 году стала гендиром RED, основанной лидером U2 Боно для содействия борьбе с распространением СПИДа. При Дуган организация собрала на эти цели более $500 млн. По словам адвоката, его клиентка до прихода в академию никогда не предъявляла исковые жалобы и сама не подавала поводов для таких жалоб.

Позиция академии

Национальная академия искусства и техники грамзаписи США оспорила версию событий, изложенную Дуган. Организация 20 января сообщила, что еще в декабре прошлого года получила подробную жалобу своего сотрудника на "токсичную и непереносимую" атмосферу, созданную Дуган для своих подчиненных. Академия санкционировала проведение внутренних расследований сначала обвинений в адрес своего президента и гендиректора, а потом выдвинутых уже ею обвинений.

"Адвокат Дуган информировал исполнительный комитет о том, что она, готова отозвать свои обвинения и уйти в отставку с поста гендиректора, если ей выплатят миллионы долларов. После такой информации Дуган была отправлена в административный отпуск до завершения обоих расследований", - говорится в заявлении академии. По данным телекомпании CNN, Дуган требовала $22 млн.

62-я церемония вручения Grammy состоится 26 января в Лос-Анджелесе. Она пройдет в спортивно-развлекательном комплексе Staples Center и будет транслироваться телекомпанией CBS.

Рэп-исполнительница Lizzo (настоящее имя Мелисса Вивиан Джеферсон), певица Билли Айлиш и рэпер Lil Nas X (настоящее имя Монтеро Ламар Хилл) лидируют в этом году по числу номинаций на Grammy. Lizzo выдвинута на премию в восьми номинациях, в том числе в четырех основных, а Билли Айлиш и Lil Nas X - в шести номинациях. Коллектив Hermitage Piano Trio в составе выходцев из России скрипача Миши Кейлина, виолончелиста Сергея Антонова и пианиста Ильи Казанцева номинирован на премию в разделе камерной музыки.

Теги
США
Реклама на ТАСС
КС признал неконституционной норму об отпусках в законе о службе в органах внутренних дел
В Конституционный суд обратился бывший замначальника полиции УВД по Перми Владимир Чистяков. Его уволили со службы с формулировкой "в связи с болезнью", поэтому в отпуске по личным обстоятельствам ему отказали
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС