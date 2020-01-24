{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Власти Дагестана погасили долги по выплатам пособий по рождению ребенка в 2019 году

Сумма выплат составила более 2 млрд рублей

МАХАЧКАЛА, 24 января. /ТАСС/. Образовавшаяся из-за задержек выплат в конце 2019 года задолженность по пособиям по рождению первого ребенка в Дагестане погашена полностью еще в прошлом году. Об этом сообщили в пятницу ТАСС в пресс-службе министерства труда и социального развития региона.

На встрече президента РФ Владимира Путина с общественностью 22 января в ходе рабочей поездки в Липецкую область эксперт Общероссийского народного фронта и председатель Совета матерей России Татьяна Буцкая рассказала, что в ряде регионов в конце 2019 года наблюдались задержки в выплате пособий семьям, доход которых не превышает 1,5 прожиточного минимума (с 1 января 2020 года для получения выплаты совокупный доход семьи не должен превышать два прожиточных минимума). В числе регионов, где были замечены проблемы, она назвала Дагестан и Краснодарский край.

"В октябре и ноябре прошлого года в Дагестане, как и в некоторых других регионах страны, были задержки по ежемесячным выплатам в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка. Образовавшаяся задолженность по указанной выплате за октябрь-ноябрь была полностью погашена до конца 2019 года по мере поступления средств из федерального бюджета. Эти средства были направлены в регионы после внесения соответствующих изменений в закон о федеральном бюджете", - сказал представитель пресс-службы.

По его словам, объем средств на данные выплаты в Дагестане на 2019 год составил более 2 млрд рублей, которые были перечислены в полном объеме более 21 тыс. получателям.

Как рассказала ранее ТАСС депутат Госдумы, член комитета по труду, соцполитике и делам ветеранов Светлана Бессараб, аналогичные задержки в ноябре 2019 года были замечены на территории всей страны. По ее словам, из-за того, что льгота носит заявительный характер, и дополнительные заявления были поданы в октябре, в ноябре в выплатах произошел "небольшой сбой". Он произошел "на территории всей страны, с ним максимально быстро разобрались, в начале декабря прошлого года эта проблема уже не была актуальна", уточнила Бессараб.

Теги
РоссияСеверный КавказСКФОДагестан
Реклама на ТАСС
КС признал неконституционной норму об отпусках в законе о службе в органах внутренних дел
В Конституционный суд обратился бывший замначальника полиции УВД по Перми Владимир Чистяков. Его уволили со службы с формулировкой "в связи с болезнью", поэтому в отпуске по личным обстоятельствам ему отказали
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС