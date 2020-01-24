Власти Дагестана погасили долги по выплатам пособий по рождению ребенка в 2019 году

МАХАЧКАЛА, 24 января. /ТАСС/. Образовавшаяся из-за задержек выплат в конце 2019 года задолженность по пособиям по рождению первого ребенка в Дагестане погашена полностью еще в прошлом году. Об этом сообщили в пятницу ТАСС в пресс-службе министерства труда и социального развития региона.

На встрече президента РФ Владимира Путина с общественностью 22 января в ходе рабочей поездки в Липецкую область эксперт Общероссийского народного фронта и председатель Совета матерей России Татьяна Буцкая рассказала, что в ряде регионов в конце 2019 года наблюдались задержки в выплате пособий семьям, доход которых не превышает 1,5 прожиточного минимума (с 1 января 2020 года для получения выплаты совокупный доход семьи не должен превышать два прожиточных минимума). В числе регионов, где были замечены проблемы, она назвала Дагестан и Краснодарский край.

"В октябре и ноябре прошлого года в Дагестане, как и в некоторых других регионах страны, были задержки по ежемесячным выплатам в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка. Образовавшаяся задолженность по указанной выплате за октябрь-ноябрь была полностью погашена до конца 2019 года по мере поступления средств из федерального бюджета. Эти средства были направлены в регионы после внесения соответствующих изменений в закон о федеральном бюджете", - сказал представитель пресс-службы.

По его словам, объем средств на данные выплаты в Дагестане на 2019 год составил более 2 млрд рублей, которые были перечислены в полном объеме более 21 тыс. получателям.

Как рассказала ранее ТАСС депутат Госдумы, член комитета по труду, соцполитике и делам ветеранов Светлана Бессараб, аналогичные задержки в ноябре 2019 года были замечены на территории всей страны. По ее словам, из-за того, что льгота носит заявительный характер, и дополнительные заявления были поданы в октябре, в ноябре в выплатах произошел "небольшой сбой". Он произошел "на территории всей страны, с ним максимально быстро разобрались, в начале декабря прошлого года эта проблема уже не была актуальна", уточнила Бессараб.