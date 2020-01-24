Голикова сообщила о продолжении работы по определению статуса внебюджетных фондов

МОСКВА, 24 января. /ТАСС/. Работа по определению статуса трех государственных внебюджетных фондов - ПФР, ФСС и ФОМС - будет продолжена в 2020 году. Об этом в пятницу заявила вице-премьер России Татьяна Голикова на представлении главы Пенсионного фонда России (ПФР) Максима Топилина коллективу фонда.

"Эта работа будет продолжена. Мы будем параллельно сейчас заниматься определением статусов государственных внебюджетных фондов", - сказала она.

Голикова отметила, что в этой работе важное значение играет взаимодействие с работодателями и профсоюзами. "Это сложная тема, она будет продолжена нами и в рамках работы Российской трехсторонней комиссии", - добавила вице-премьер.

В прошлом году замминистра финансов Антон Дроздов, занимавший тогда пост главы ПФР, заявил, что на основе фонда может быть создана публично-правовая компания, которая будет находиться под управлением государства, бизнеса и профсоюзов. По его словам, законопроект о статусе ПФР будет подготовлен и вынесен на обсуждение в 2020 году.

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова в апреле прошлого года сообщила, что Минтруд внес в правительство предложения по изменению правового статуса государственных внебюджетных фондов - Пенсионного фонда России (ПФР), Фонда социального страхования (ФСС) и Фонда обязательного медицинского страхования (ФОМС).