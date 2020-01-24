Мокрый снег, сильный ветер и гололедица ожидаются в Центральной России в ближайшие два дня

МОСКВА, 24 января. /ТАСС/. Синоптики прогнозируют ухудшение погодных условий 25-26 января на значительной территории Центрального федерального округа. Так, в Белгородской, Владимирской, Калужской, Курской, Рязанской и некоторых других областях ожидаются усиление ветра до 17 м/с, мокрый снег, гололедица, сообщается на сайтах региональных гидрометцентров и управлений МЧС.

Региональные управление МЧС по Курской и Белгородской областям в пятницу распространили предупреждение об ухудшении погодных условий. В этих регионах 25-26 января в дневные часы ожидается до минус 5 градусов, ночами - до минус 7 градусов. "На дорогах местами гололедица. Ветер западной четверти 8-13 м/с, днем местами порывы до 17 м/с", - отметили в пресс-службе ГУ МЧС по Белгородской области.

В Калужской области также объявлено метеопредупреждение о ветре с порывами до 15-17 м/с, возможном снегопаде и дожде, температура воздуха в течение двух ближайших суток будет колебаться от плюс 2 градусов до минус 4 градусов. Аналогичные погодные условия ожидаются во Владимирской, Липецкой, Рязанской, Смоленской областях, температура воздуха, по данным региональных центров по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (ЦГМС), будет около плюс 2 градусов днем и до минус 1-3 градусов ночами, в субботу пойдет снег, местами мокрый.

Порывы ветра до 11-14 м/с в предстоящие выходные дни ожидаются в Брянской, Воронежской, Ивановской, Костромской, Орловской, Тамбовской, Тверской, Тульской, Ярославской областях. "Осадки - мокрый снег, дождь, на дорогах местами гололедица, температура воздуха ночами - минус 2-4 градуса, днем - до плюс 3 градусов", - отметили в ЦГМС по Тульской области.

По данным сайта Гидрометцентра России, 26 января интенсивность осадков в регионах Центральной России заметно снизится, в ночь на понедельник местами ожидается понижение температуры воздуха до минус 12 градусов.