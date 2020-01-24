{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Мокрый снег, сильный ветер и гололедица ожидаются в Центральной России в ближайшие два дня

Интенсивность осадков снизится только в ночь на понедельник, после чего температура воздуха ночью упадет до минус 12 градусов
Описание
© Станислав Красильников/ТАСС

МОСКВА, 24 января. /ТАСС/. Синоптики прогнозируют ухудшение погодных условий 25-26 января на значительной территории Центрального федерального округа. Так, в Белгородской, Владимирской, Калужской, Курской, Рязанской и некоторых других областях ожидаются усиление ветра до 17 м/с, мокрый снег, гололедица, сообщается на сайтах региональных гидрометцентров и управлений МЧС.

Региональные управление МЧС по Курской и Белгородской областям в пятницу распространили предупреждение об ухудшении погодных условий. В этих регионах 25-26 января в дневные часы ожидается до минус 5 градусов, ночами - до минус 7 градусов. "На дорогах местами гололедица. Ветер западной четверти 8-13 м/с, днем местами порывы до 17 м/с", - отметили в пресс-службе ГУ МЧС по Белгородской области.

В Калужской области также объявлено метеопредупреждение о ветре с порывами до 15-17 м/с, возможном снегопаде и дожде, температура воздуха в течение двух ближайших суток будет колебаться от плюс 2 градусов до минус 4 градусов. Аналогичные погодные условия ожидаются во Владимирской, Липецкой, Рязанской, Смоленской областях, температура воздуха, по данным региональных центров по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (ЦГМС), будет около плюс 2 градусов днем и до минус 1-3 градусов ночами, в субботу пойдет снег, местами мокрый.

Порывы ветра до 11-14 м/с в предстоящие выходные дни ожидаются в Брянской, Воронежской, Ивановской, Костромской, Орловской, Тамбовской, Тверской, Тульской, Ярославской областях. "Осадки - мокрый снег, дождь, на дорогах местами гололедица, температура воздуха ночами - минус 2-4 градуса, днем - до плюс 3 градусов", - отметили в ЦГМС по Тульской области.

По данным сайта Гидрометцентра России, 26 января интенсивность осадков в регионах Центральной России заметно снизится, в ночь на понедельник местами ожидается понижение температуры воздуха до минус 12 градусов.

Теги
РоссияОрловская областьТверская областьИвановская областьЛипецкая областьТульская областьБелгородская областьБрянская областьВладимирская областьВоронежская областьКалужская областьКостромская областьКурская областьРязанская областьСмоленская областьТамбовская областьЯрославская область
Реклама на ТАСС
КС признал неконституционной норму об отпусках в законе о службе в органах внутренних дел
В Конституционный суд обратился бывший замначальника полиции УВД по Перми Владимир Чистяков. Его уволили со службы с формулировкой "в связи с болезнью", поэтому в отпуске по личным обстоятельствам ему отказали
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС