На Дворцовом мосту в Петербурге включат красную подсветку в честь китайского Нового года

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 24 января. /ТАСС/. Дворцовый мост в центре Санкт-Петербурга подсветят красным в честь китайского Нового года с 24 января по 8 февраля, сообщил журналистам в пятницу исполняющий обязанности председателя городского комитета по внешним связям Арби Абубакаров в пресс-центре ТАСС.

"Декоративная красная подсветка будет включена на Дворцовом мосту [с 24 января] по 8 февраля", - сказал Абубакаров.

В 2020 году в Петербурге запланирована насыщенная культурно-деловая программа, приуроченная к китайскому Новому году. На VI общегородском фестивале "Китайский Новый год - веселый праздник весны" проведут выставку живописи и графики "Взгляд на восток", четвертый школьный фестиваль "Китайский Новый год", мастер-класс по боевому искусству ушу и другие мероприятия.

Концерт "Национальные сокровища" Национального музыкального оркестра Китайского национального театра оперы и танцевальной драмы состоится 11 февраля. На площадке Российско-китайского бизнес-парка 14 февраля пройдет торгово-деловой форум "Торгово-экономическое сотрудничество. Настоящее и будущее" с участием деловых кругов города Таншань.

"Культурный обмен является основной составляющей отношений между двумя государствами, всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия. Надеюсь на дальнейшие будущие достижения сотрудничества между Россией и Китаем", - отметил исполняющий обязанности генерального консула Китая в Санкт-Петербурге Чжан Вэй.

Дата Праздника весны (Чуньцзе) - Нового года по лунному календарю - из года в год меняется. Формула вычисления даты простая - после зимнего солнцестояния отсчитывается два новолуния. В 2020 году жители Китая встречают праздник в ночь с 24 на 25 января - именно в этот момент Желтая земляная свинья уступит бразды правления Белой металлической крысе. В Китае уже вовсю украшают дома и улицы традиционными украшениями: красными фонариками, фигурками нового покровителя года, гирляндами и другой новогодней атрибутикой. Китайцы семьями собираются за круглым столом - символом сплочения и благополучия рода. Подготовка к празднику начинается за несколько недель, по традиции празднование продлится неделю.