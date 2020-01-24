Мэрия Кизляра сообщила о локализации вспышки кишечной инфекции

МАХАЧКАЛА, 24 января. /ТАСС/. Вспышка острой кишечной инфекции в дагестанском Кизляре локализована, в больницах остаются 74 госпитализированных, из них 42 ребенка. Об этом сообщается в пятницу на сайте мэрии города.

По данным мэрии, в городе с 6 по 24 января зарегистрировано 367 случаев острой кишечной инфекции, из них 195 среди детей, госпитализированы за этот период 230 человек, из которых 125 - дети. "Вспышка кишечной инфекции в Кизляре локализована. По данным на 24 января, выявлен только один случай кишечной инфекции. В Кизлярскую центральную больницу доставлен один человек. На сегодня выписали 156 человек, из них 83 ребенка. В больницах Кизляра и Тарумовского района остаются 74 человека, среди которых 42 ребенка", - говорится в сообщении.

По словам мэра Кизляра Александра Шувалова, "в целом можно говорить о стабилизации ситуации". "Комплекс мер, принятых по линии Минздрава [республики], мэрии города, Роспотребнадзора и других служб по локализации инфекции, дали результат. Несмотря на это, мы продолжаем обеззараживание городской водопроводной системы, провели дезинфекцию во всех учреждениях, включая образовательные", - приводятся в сообщении слова Шувалова.

Во всех школах города установлены кулеры с питьевой водой и разовые стаканы, на использование бутилированной воды введен запрет. "Обеззараженная вода по магистральной водопроводной сети также поступает. В школах нами приняты все меры безопасности и продолжаются профилактические мероприятия", - приводятся на сайте слова начальника отдела образования мэрии Кизляра Натальи Семенченко.

Кроме того, возобновлены занятия в двух располагающихся непосредственно в очаге заболеваемости школах Кизляра (СОШ №6 и №7), отмененные с 21 января, из-за чего школу не посещали 2 383 учащихся. "В школе №7 и гимназии №6 24 января начались занятия <...> Во всех кабинетах, в пищеблоках, коридорах, уборных комнатах, спортивных залах и других помещениях провели дезинфекцию. Обработали также территории, прилегающие к школам", - уточнили в мэрии.

Подворными обходами в городе охвачено около 1,2 тыс. человек, в том числе более 300 детей. Профилактическим фагированием (разновидность вакцинации) из зоны риска охвачены 2035 человек, в том числе 1745 детей. Кроме того, 2,3 тыс. жителей Кизляра, из них 2158 детей, вакцинированы против гепатита А. Также продолжается вакцинация против дизентерии и брюшного тифа. По факту отравления жителей Кизляра возбуждено уголовное дело. Причиной массового отравления людей в городе, по данным прокуратуры республики, стала некачественная вода после устранения прорыва на водопроводе.