{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

КС признал неконституционной норму об отпусках в законе о службе в органах внутренних дел

В Конституционный суд обратился бывший замначальника полиции УВД по Перми Владимир Чистяков. Его уволили со службы с формулировкой "в связи с болезнью", поэтому в отпуске по личным обстоятельствам ему отказали

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 24 января. /ТАСС/. Конституционный суд РФ защитил право сотрудников полиции на отпуск по личным обстоятельствам. Как следует из решения, опубликованного судом в пятницу, КС признал не соответствующей Конституции норму закона о службе в органах внутренних дел, касающуюся предоставлении отпуска в год увольнения со службы в связи с состоянием здоровья.

"Признать часть 1 статьи 63 ФЗ "О службе в органах внутренних дел РФ и внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ" не соответствующей Конституции Российской Федерации,… в той мере, в какой содержащееся в ней положение - о предоставлении отпуска в год увольнения со службы в связи с состоянием здоровья -... в силу своей неопределенности не позволяет однозначно установить, приобретают ли сотрудники органов внутренних дел, увольняемые со службы... в связи с болезнью (на основании заключения военно-врачебной комиссии о негодности к службе в органах внутренних дел), право на отпуск по личным обстоятельствам продолжительностью 30 календарных дней с сохранением денежного довольствия", - говорится в решении.

Согласно норме, о которой идет речь в постановлении суда, при увольнении со службы в связи с состоянием здоровья, отслужившие не меньше 20 лет сотрудники органов внутренних дел имеют право на получение отпуска по личным обстоятельствам. С жалобой в КС обратился бывший замначальника полиции УВД по Перми Владимир Чистяков. Он был уволен со службы с формулировкой "в связи с болезнью", поэтому в отпуске по личным обстоятельствам ему отказали. Суды, куда ранее обращался Чистяков, приходили к выводу, что "в связи с болезнью" и "по состоянию здоровья" - это два разных основания для увольнения.

По мнению заявителя, применение статьи в таком истолковании приводит к нарушению прав граждан и дискриминации. КС поддержал позицию Чистякова.

"Лица, которые проходят службу в органах внутренних дел, выполняют конституционно значимые функции, чем предопределяется их специальный правовой статус <…> Федеральный законодатель наряду с ограничениями, обязанностями и запретами предусмотрел для них и систему социальных гарантий, обеспечивающую им повышенную социальную защиту. Неопределенность правовой нормы ведет к ее неоднозначному пониманию и, следовательно, к возможности ее произвольного применения", - сказано в решении КС.

В постановлении также отмечено, что буквальный смысл оспариваемой Чистяковым нормы указывают на возможность неоднозначного толкования ее содержания. Эта норма не позволяет однозначно определить, каким сотрудникам (с учетом категории их годности к службе и основания увольнения) такой отпуск должен быть предоставлен. Следовательно, законодателям необходимо незамедлительно принять меры по устранению неопределенности нормативного содержания. Решения по делу Чистякова подлежат пересмотру после приведения положений закона в соответствие с Конституцией.

Теги
Россия
Реклама на ТАСС
Французская компания построит геронтологический центр в Переделкине
Специализацией центра станет уход за пожилыми людьми, социальное обслуживание и реабилитация
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС