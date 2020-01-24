КС признал неконституционной норму об отпусках в законе о службе в органах внутренних дел

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 24 января. /ТАСС/. Конституционный суд РФ защитил право сотрудников полиции на отпуск по личным обстоятельствам. Как следует из решения, опубликованного судом в пятницу, КС признал не соответствующей Конституции норму закона о службе в органах внутренних дел, касающуюся предоставлении отпуска в год увольнения со службы в связи с состоянием здоровья.

"Признать часть 1 статьи 63 ФЗ "О службе в органах внутренних дел РФ и внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ" не соответствующей Конституции Российской Федерации,… в той мере, в какой содержащееся в ней положение - о предоставлении отпуска в год увольнения со службы в связи с состоянием здоровья -... в силу своей неопределенности не позволяет однозначно установить, приобретают ли сотрудники органов внутренних дел, увольняемые со службы... в связи с болезнью (на основании заключения военно-врачебной комиссии о негодности к службе в органах внутренних дел), право на отпуск по личным обстоятельствам продолжительностью 30 календарных дней с сохранением денежного довольствия", - говорится в решении.

Согласно норме, о которой идет речь в постановлении суда, при увольнении со службы в связи с состоянием здоровья, отслужившие не меньше 20 лет сотрудники органов внутренних дел имеют право на получение отпуска по личным обстоятельствам. С жалобой в КС обратился бывший замначальника полиции УВД по Перми Владимир Чистяков. Он был уволен со службы с формулировкой "в связи с болезнью", поэтому в отпуске по личным обстоятельствам ему отказали. Суды, куда ранее обращался Чистяков, приходили к выводу, что "в связи с болезнью" и "по состоянию здоровья" - это два разных основания для увольнения.

По мнению заявителя, применение статьи в таком истолковании приводит к нарушению прав граждан и дискриминации. КС поддержал позицию Чистякова.

"Лица, которые проходят службу в органах внутренних дел, выполняют конституционно значимые функции, чем предопределяется их специальный правовой статус <…> Федеральный законодатель наряду с ограничениями, обязанностями и запретами предусмотрел для них и систему социальных гарантий, обеспечивающую им повышенную социальную защиту. Неопределенность правовой нормы ведет к ее неоднозначному пониманию и, следовательно, к возможности ее произвольного применения", - сказано в решении КС.

В постановлении также отмечено, что буквальный смысл оспариваемой Чистяковым нормы указывают на возможность неоднозначного толкования ее содержания. Эта норма не позволяет однозначно определить, каким сотрудникам (с учетом категории их годности к службе и основания увольнения) такой отпуск должен быть предоставлен. Следовательно, законодателям необходимо незамедлительно принять меры по устранению неопределенности нормативного содержания. Решения по делу Чистякова подлежат пересмотру после приведения положений закона в соответствие с Конституцией.