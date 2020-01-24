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Видеоролики о прорыве блокады Ленинграда покажут на медиафасадах в рамках проекта ОНФ

Акция пройдет в День снятия блокады Ленинграда 27 января

МОСКВА, 24 января. /ТАСС/. Видеоролики, рассказывающие о подвигах советских солдат при прорыве блокады Ленинграда, будут показаны на медиафасадах в крупных городах в рамках патриотического проекта Общероссийского народного фронта (ОНФ) "Памяти героев". Об этом сообщила в пятницу пресс-служба движения.

"В День снятия блокады Ленинграда 27 января ОНФ проведет масштабную акцию в рамках патриотического проекта "Памяти героев". Видеоролики увидят жители Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Новосибирска, Нижнего Новгорода, Челябинска, Тюмени, Волгограда, Самары, Перми, Уфы", - говорится в сообщении.

В ОНФ уточнили, что видеоролики озвучили, в частности, телеведущая и сопредседатель регионального штаба ОНФ в Московской области Оксана Пушкина, народные артисты России Сергей Безруков и Евгений Князев, олимпийский чемпион Александр Легков и певица Зара. Ролики со звуком будут выложены на официальных аккаунтах Народного фронта в соцсетях.

"Люди так устроены: мы помним, когда видим, мы помним, когда слышим. Многие хотят закрыть нам глаза и уши, чтобы мы забыли. Но у них не выйдет. Мы будем говорить по праву наследства Победы, будем говорить от имени героев войны! Чтобы все знали и помнили. В этом задача нашего проекта. Благодарю всех, кто присоединился к акции "Памяти героев" и рассказал об их подвигах", - приводит пресс-служба слова заместителя руководителя исполкома ОНФ по информационной политике Ирины Плещевой.

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