Врачи будут на дому лечить 94-летнюю пенсионерку, чья дочь обратилась к Путину

МОСКВА, 24 января. /ТАСС/. Пенсионерка из Брянской области, дочь которой обратилась к президенту России Владимиру Путину с просьбой помочь матери, будет на дому получать медицинскую помощь, сообщили в пятницу ТАСС в правительстве региона.

В субботу, 18 января, после возложения цветов на Пискаревском мемориальном кладбище в честь 77-летия со Дня прорыва блокады Ленинграда Надежда Панченко попросила главу государства оказать поддержку ее матери, которая, по ее словам, не получает положенных ей льгот и лекарств.

"За состоянием здоровья Софьи Степановны Масловой будут на дому наблюдать врачи Климовской ЦРБ, оказывать ей помощь в соответствии с профилем заболевания и группой инвалидности, которая установлена", - сказал собеседник агентства.

Ранее в правительстве области сообщили, что до 11 сентября 2019 года ни сама Маслова, ни ее родственники не подавали документы в лечебные учреждения для оформления инвалидности. Она была установлена 15 января 2020 года, до обращения дочери Масловой к президенту РФ. Также от них не было заявлений в местные органы власти на восстановление выплаты за статус "Труженик тыла", которую пенсионерка перестала получать из-за смены прописки. "На сегодняшний день все, что необходимо, с нашей стороны сделано, вопросы, связанные с социальной защитой, взаимодействия служб, оказанием медпомощи, все они полностью решены", - добавили в правительстве региона.

По информации Панченко, ее мать - ветеран труда, всю жизнь работала в колхозе. Когда началась война, ей было 16 лет, она была в оккупации, трудилась в тылу. Шесть лет назад пенсионерка упала в своем доме в селе Куршановичи и сломала шейку бедра. По словам дочери, у пенсионерки нет ни доплат к пенсии, ни льготных лекарств, врачи приехали к женщине, но не доставили ее на обследование в больницу, которая находится на расстоянии 25 км от села. Родственники пенсионерки отдали медикам документы на оформление инвалидности, но документы оформлены не были, женщина с момента получения травмы не встает.

Проверку сложившейся ситуации проводит прокуратура и управление СК по Брянской области.